Sei episodi, tra furti e tentati furti, tutti durante una notte. Una banda composta da sei persone tra le quali anche un 16enne, l’unico ad essere arrestato. E’ quanto è accaduto a Giugliano in Campania. Il primo è un tentato furto in un albergo di Varcaturo, il secondo episodio un furto in un ristorante di via Staffetta. Non contenti i ladri hanno tentato di rubare in un negozio di Giugliano a via Casacelle per poi passare al setaccio un centro scommesse di via San Nullo. Ed ancora, hanno rubato anche il registratore di cassa all’interno di un ristorante cinese di via Ripuaria per poi derubare di alcuni scatoloni un autotrasportatore che era in sosta in un parcheggio di un centro commerciale di via Santa Maria a Cubito in quel di Giugliano.

I carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia stavano percorrendo via Santa Maria a Cubito quando hanno notato una fiat punto. L’alt, da un automobilista, non è rispettato e così parte l’inseguimento. Ad un certo punto. L’autista – l’unico a bordo – abbandona l’auto a via Madonna del Pantano e tenta di fuggire a piedi nelle campagne ma, dopo una breve colluttazione, viene bloccato dai carabinieri e uno dei militari rimane ferito. Il ragazzo ha 16 anni ed è residente nel campo rom Giuglianese di via Carrafiello. Arrivano altri carabinieri della compagnia di Giugliano e iniziano gli accertamenti.

Nel mezzo sono rinvenuti arnesi per lo scasso, bottiglie di liquore, ricevute di un punto scommesse, diverso materiale di cancelleria e del denaro. Le indagini proseguono e si accerta – grazie anche al contributo degli agenti del locale Commissariato e ai carabinieri della Tenenza di Quarto – che il 16enne, presumibilmente in compagnia di altre 5 persone, si era reso protagonista di altri 6 episodi avvenuti durante la notte. Ulteriori accertamenti hanno consentito di attribuire al gruppo di ladri anche altri due episodi avvenuti a Quarto in una posta privata di via Seitolla e in un centro scommesse di via Masullo.