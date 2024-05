In una villetta di Cesano di Roma, un intervento durato due ore ha permesso di mettere in sicurezza un’enorme colonia di api, circa 200mila, che si era stabilita all’interno di una compostiera nel giardino di una casa. La colonia, composta da circa 200mila api, aveva iniziato a nidificare dallo scorso anno, creando nove grandi favi e una piccola quantità di miele. Andrea Lunerti, esperto chiamato per il salvataggio degli insetti, ha spiegato: “La sciamatura avrebbe potuto far crescere il loro numero rapidamente, diffondendosi nelle vicinanze del giardino.” I proprietari dell’edificio, situato nei pressi di Roma, avevano ricevuto suggerimenti di utilizzare spray e insetticidi per eliminare la colonia, ma hanno saggiamente deciso di affidarsi a un esperto per garantire la sicurezza delle api.

La situazione era diventata critica, tanto che un giardiniere, durante i lavori di manutenzione ordinaria, era finito più volte aggredito dallo sciame. L’intervento di salvataggio, condotto da Lunerti, è complesso: “Tirarle fuori non è risultato affatto semplice. Abbiamo dovuto aprire la parte superiore della compostiera ed estrarre i favi completamente attaccati al cassone.”

Il giardino, ricco di fiori, rappresentava un ambiente ideale per la nidificazione e lo svernamento delle api. Lunerti ha sottolineato l’importanza di mantenere una distanza di sicurezza dalla colonia durante il periodo di riproduzione, quando le api sono particolarmente attive e possono diventare aggressive se disturbate. “Se invece sorvolano prati alla ricerca di fiori, sono assolutamente pacifiche,” ha aggiunto l’esperto.

Le api sono state trasferite con successo in un’arnia presso il Rifugio del Lupo, garantendo la loro sicurezza e contribuendo alla conservazione di questi importanti insetti. Questo episodio evidenzia l’importanza di gestire con cura e competenza le colonie di api, specie essenziali per l’ecosistema e la biodiversità.