Un incidente stradale è avvenuto a Napoli, precisamente in piazza Ottocalli, coinvolgendo un’auto e uno scooter. Nello scontro, un uomo di 53 anni, alla guida dello scooter, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in prognosi riservata. Gli agenti della Polizia Locale di Napoli, appartenenti all’Unità Operativa Infortunistica Stradale, sono intervenuti sul luogo dell’incidente per eseguire i necessari rilievi. Dalla prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che l’autovettura, proveniente da via Nicolini e diretta verso via Ss. Pietro e Paolo, abbia tentato di svoltare in via Arenaccia, finendo per scontrarsi frontalmente con lo scooter che percorreva via Arenaccia in direzione di piazza Ottocalli.

La Polizia Locale ha posto entrambi i veicoli coinvolti sotto sequestro e ha richiesto accertamenti clinici per i due conducenti al fine di verificare se fossero sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o alcoliche al momento dell’incidente.