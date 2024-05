Un altro incidente mortale sconvolge il cuore di Napoli. La polizia locale è intervenuta tempestivamente a Scampia, dove un giovane di 16 anni ha perso la vita in un drammatico scontro stradale. Il ragazzo, residente della zona, stava percorrendo via Roma verso Scampia a bordo del suo motociclo Honda SH125. Ancora sangue sulle strade dopo l’incidente mortale avvenuto ieri a San Giuseppe Vesuviano in cui ha perso la vita il povero Arcangelo Riposo di 17 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre il minorenne si dirigeva verso Melito di Napoli. Poco prima dello svincolo della circumvallazione esterna, il motociclo ha tamponato una Fiat Panda che lo precedeva. L’urto è stato violento, coinvolgendo la parte anteriore del motociclo e lo spigolo posteriore del veicolo. A causa dell’impatto, il motociclo ha deviato bruscamente la sua traiettoria, invadendo la corsia opposta, dove ha impattato frontalmente con una Ford Ka.

Il giovane motociclista è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente. La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Scampia, lasciando familiari e amici nello sconforto.

Indagini in Corso

La polizia locale ha immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Tutti i veicoli coinvolti sono stati sequestrati e i conducenti sottoposti agli esami tossicologici e alcol test di rito. I risultati di questi esami saranno cruciali per determinare eventuali responsabilità e contribuire a una comprensione più dettagliata dell’accaduto.

Un Appello alla Sicurezza Stradale

Questo tragico episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare per i giovani motociclisti. Le autorità locali stanno esortando tutti i cittadini a prestare maggiore attenzione e a rispettare rigorosamente le norme del codice della strada per prevenire ulteriori tragedie.