Ritrovato privo di vita il 91enne scomparso da circa 24 ore. L’anziano, disperso da ieri sera, è deceduto in seguito a un incidente con il trattore mentre si trovava in montagna. Le ricerche, rese difficili dal maltempo e dall’oscurità, sono riprese questa mattina con il ritrovamento avvenuto intorno alle 10. L’allarme era lanciato nella serata di ieri, quando il 91enne non era rientrato a casa. Immediatamente, è stata attivata la macchina dei soccorsi, coinvolgendo volontari, vigili del fuoco e carabinieri. Le ricerche sono però risultate infruttuose durante la notte a causa delle condizioni meteorologiche avverse e della scarsa visibilità.

Alle prime luci dell’alba, le operazioni di ricerca sono riprese con rinnovato impegno e, verso le 10 del mattino, il corpo dell’anziano è stato rinvenuto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente con il trattore che stava utilizzando in un’area montuosa.

I carabinieri sono ora impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini preliminari suggeriscono che il trattore potrebbe essersi ribaltato, ma saranno necessarie ulteriori verifiche per chiarire tutti i dettagli.

La comunità di Caggiano è profondamente scossa dalla tragica notizia. Il 91enne era molto conosciuto e rispettato, e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. I concittadini si stringono attorno alla famiglia, esprimendo il loro cordoglio e la loro solidarietà in questo momento di dolore.