Il trasporto pubblico nella regione vesuviana e flegrea ha subito pesanti conseguenze a seguito dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato dal sindacato USB. L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha fornito un resoconto dettagliato del primo turno lavorativo durante l’astensione proclamata. Secondo i dati aggiornati forniti dall’EAV fino alle 12:30, non si sono registrate adesioni allo sciopero tra il personale operaio e amministrativo, mentre per il personale di circolazione delle linee vesuviane le adesioni sono state significative. Quaranta macchinisti su 49 in servizio e trenta capitreno su 44 hanno aderito allo sciopero, causando la soppressione di 29 treni su 38 programmati lungo le diverse linee della Circumvesuviana.

Per quanto riguarda il personale di circolazione delle linee flegree, sei su 31 hanno aderito allo sciopero. Inoltre, tredici macchinisti su 18 e sette capitreno su 17 hanno partecipato allo sciopero, portando alla completa cancellazione di tutte le corse previste in mattinata tra Cumana e Circumflegrea.

Fortunatamente, non si sono registrate adesioni allo sciopero sulle linee suburbane e sulla metropolitana, dove il servizio si è svolto regolarmente durante la mattinata. Lo stesso è avvenuto per il servizio automobilistico.