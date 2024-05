Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Secondigliano nella tarda serata di mercoledì. Antonio Milo, un giovane di soli 16 anni, ha perso la vita a seguito di un tragico scontro avvenuto mentre era alla guida del suo scooter. Il giovane Antonio stava percorrendo via Roma in direzione Scampia, verso Melito di Napoli, a bordo del suo scooter Honda SH125. Arrivato in prossimità del distributore di benzina Ip, poco prima dello svincolo della Circumvallazione esterna, Antonio ha tamponato una Fiat Panda che lo precedeva. L’urto è avvenuto tra la parte anteriore del motociclo e lo spigolo posteriore della Fiat Panda.

L’Impatto Mortale

A seguito del primo impatto, il motociclo di Antonio ha deviato la sua traiettoria, invadendo la corsia opposta dove è entrato in collisione frontale con una Ford Ka. L’impatto è stato devastante, e il giovane è deceduto sul colpo. Nonostante i rapidi interventi dei soccorritori, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Le Indagini

Le forze dell’ordine hanno subito avviato le indagini per chiarire le esatte dinamiche dell’incidente. I veicoli coinvolti nello scontro sono stati sequestrati, e i conducenti delle auto sono stati sottoposti agli accertamenti di rito, inclusi esami tossicologici e alcol test.

Il Dolore della Comunità

La tragica scomparsa di Antonio Milo ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra i suoi amici. Il giovane, descritto come un ragazzo pieno di vita e di sogni, è stato ricordato con affetto e commozione da tutti coloro che lo conoscevano.