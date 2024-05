Un episodio inquietante ha scosso la comunità di Montella, in provincia di Avellino, dove un consumatore ha trovato una scheggia di vetro all’interno di una bottiglia di un noto succo di frutta. La segnalazione ha portato a un’immediata azione delle autorità competenti per garantire la sicurezza alimentare e la salute pubblica.

L’Intervento delle Autorità

In seguito alla denuncia del consumatore, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montella, in collaborazione con il personale dell’ASL di Avellino, hanno effettuato due ispezioni in supermercati della stessa catena commerciale situati a Montella. Durante queste ispezioni, sono sequestrate alcune confezioni del lotto interessato dal problema.

Misure Precauzionali

Le confezioni sequestrate sono sottoposte a sequestro sanitario e sono prelevati campioni per effettuare analisi chimico-fisiche del prodotto. Queste analisi sono finalizzate alla ricerca di eventuali corpi estranei nel succo di frutta e a verificare la presenza di altre contaminazioni.

Stato delle Indagini

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Avellino ha comunicato che, al momento, non sono stati registrati altri casi analoghi a quello segnalato né sono emerse ulteriori anomalie nel lotto incriminato. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per prevenire ulteriori rischi per i consumatori.

Reazioni e Precauzioni

La notizia ha suscitato preoccupazione tra i consumatori locali, molti dei quali si sono detti allarmati per la possibilità di trovare corpi estranei in prodotti alimentari di uso comune. Le autorità sanitarie e i Carabinieri invitano la popolazione a segnalare immediatamente qualsiasi anomalia riscontrata nei prodotti alimentari acquistati, per consentire interventi tempestivi ed efficaci.