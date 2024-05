Nella mattinata di ieri, Salvatore Napoli, 41 anni, e Giovanni Esposito, 55 anni, sono sorpresi in flagranza di reato e arrestati dai Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale di Torre Annunziata. I due uomini, già noti alle forze dell’ordine, erano accusati di furto aggravato in concorso.

Il Furto e l’Arresto

L’episodio è avvenuto in piazza Ernesto Cesaro a Torre Annunziata, dove Napoli ed Esposito hanno forzato la saracinesca di un negozio di ortofrutta dopo aver infranto la vetrina. Durante il furto, sono riusciti a sottrarre 180 euro. I Carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno bloccato i due ladri e recuperato il denaro, prontamente restituito al proprietario del negozio.

Il Processo Immediato e le Decisioni del Giudice

Nel processo immediato che si è tenuto ieri mattina, il giudice Enrico Contieri ha deciso di non applicare alcuna misura cautelare per Salvatore Napoli, difeso dall’avvocato Giuseppe De Luca. Giovanni Esposito, assistito dal legale Giuliano Sorrentino, è invece sottoposto agli arresti domiciliari.

Prossima Udienza

La prossima udienza per questo caso è stata fissata per il 18 giugno, dove si attendono ulteriori sviluppi legali. La decisione del giudice riflette la complessità della gestione delle misure cautelari per i reati di furto aggravato, bilanciando la necessità di garantire la sicurezza pubblica con i diritti degli imputati.

Implicazioni del Caso

Questo incidente sottolinea l’importanza della sorveglianza e dell’intervento rapido delle forze dell’ordine per prevenire e contrastare i crimini contro la proprietà. Allo stesso tempo, evidenzia le sfide che il sistema giudiziario affronta nel determinare le misure adeguate per gli individui con precedenti penali, bilanciando la necessità di prevenire ulteriori reati con il rispetto delle procedure legali e dei diritti umani.