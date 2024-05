Nel contesto di una serie di crimini che hanno scosso la città di Scafati, si è verificato un nuovo episodio durante lo scorso weekend. Una banda di ladri ha preso di mira lo studio di un avvocato, compiendo un colpo che ha portato via refurtiva stimata in circa 8000 euro.

Il Colpo

I ladri hanno agito nella serata di sabato, danneggiando una finestra dello stabile in via Roma e rimuovendo la grata di protezione. Nonostante l’allarme lanciato dai vicini, i malviventi sono riusciti ad entrare e a portare via tutto ciò che ritenevano di valore. Tra gli oggetti trafugati si annoverano materiale d’ufficio, una tastiera da computer, oggetti da esposizione e alcuni quadri di valore.

La Reazione e le Indagini

Il proprietario dello stabile è stato avvisato dai vicini, ma i malviventi sono riusciti comunque a compiere il furto prima di fuggire. L’episodio è stato prontamente denunciato ai carabinieri della tenenza di Scafati, che stanno conducendo le indagini. In prima linea tra le loro azioni investigative c’è la verifica della possibilità di acquisire le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona.

Contesto di Crisi

Questo furto si aggiunge ad altri recenti episodi criminali verificatisi nella città, come un furto in pieno giorno presso un appartamento e in un supermercato, dove è stata asportata una cassaforte. L’escalation di tali episodi evidenzia una situazione di crisi e di preoccupazione per la sicurezza pubblica.