L’attività di contrasto all’abusivismo commerciale ed edilizio nel comune di San Giuseppe Vesuviano continua senza sosta grazie all’operato della Polizia Municipale, guidata dal Comandante Ten. Col. Fabrizio Palladino. In una settimana di intensi controlli, gli agenti hanno scoperto e sequestrato cinque cantieri abusivi situati in diverse zone del territorio comunale, denunciando alla magistratura 10 persone, tra cui un tecnico e il titolare di una ditta di costruzioni, per violazioni delle norme sull’edilizia e dei vincoli paesaggistici.

I Casi di Abusivismo Scoperti

Primo Caso: Sbancamento e Trasformazione di Terreno Agricolo

Nel primo caso, le irregolarità riguardavano uno sbancamento di circa 100 mq con un’altezza di un metro, la trasformazione di un terreno agricolo di circa 1200 mq in piazzale, probabilmente destinato a vendita o esposizione di veicoli, la realizzazione di un immobile residenziale di circa 50 mq e l’ampliamento di un immobile residenziale già esistente.

Secondo Caso: Immobile per Attività Artigianale

Nel secondo caso, gli agenti hanno accertato la costruzione di un immobile di circa 100 mq predisposto per un’attività artigianale di confezionamento tessuti e stireria.

Terzo Caso: Locali Commerciali Abusivi

Nel terzo caso, sono stati scoperti quattro locali commerciali, per un totale di circa 120 mq, completamente abusivi e destinati ad attività di artigianato alimentare.

Quarto Caso: Platea in Cemento Armato

Gli agenti sono riusciti a bloccare i lavori di realizzazione di una platea in cemento armato di circa 1300 mq prima che venissero completati.

Quinto Caso: Ampliamento di Immobile

Infine, grazie a una richiesta di residenza presentata dal figlio del titolare di un immobile, è stato scoperto un abuso che comprendeva l’ampliamento di 120 mq del piano terra esistente e la realizzazione di un primo piano di circa 220 mq, completamente nuovo.