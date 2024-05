La quiete del cimitero comunale di Caserta è interrotta da un evento sconcertante: la polizia locale è intervenuta dopo la segnalazione del custode riguardante la presunta scomparsa dei resti di un defunto contenuti in un ossario all’interno di una nicchia. Il comandante colonnello Antonio Piricelli ha guidato personalmente l’intervento della polizia locale nel tardo pomeriggio di sabato, presso il cimitero situato in via Cappuccini. La scoperta della situazione ha rivelato che la parte esterna della nicchia era danneggiata e aperta, senza alcun segno dei resti del defunto al suo interno.

Le indagini sono immediatamente avviate per chiarire se i resti scomparsi fossero spostati all’interno del cimitero o se fossero oggetto di furto. Gli agenti della polizia locale hanno condotto rilievi sul luogo e contattato i responsabili del cimitero per ottenere informazioni utili alla ricostruzione degli eventi.

Tutte le ipotesi sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, compresa quella del presunto furto degli ossari con i resti umani, da parte di individui ancora sconosciuti. Il custode del cimitero ha formalizzato la denuncia presso gli uffici del comando di polizia locale, su invito del comandante Piricelli.

In un momento così delicato, la comunità e le autorità locali sono unite nell’obiettivo di risolvere questo caso e portare i responsabili alla giustizia. Resta da sperare che i resti del defunto possano essere recuperati e che la pace e il rispetto dei defunti siano preservati all’interno del cimitero comunale di Caserta.