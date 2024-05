Nella giornata di ieri, a Roma Termini, è giunta la conferma da parte della Polizia Scientifica riguardo alla tragica morte di un giovane investito dal treno Cassino-Colleferro-Roma la mattina del primo maggio. La vittima, un 34enne cittadino peruviano, è identificata tramite il rilevamento delle impronte digitali, confrontate con quelle presenti nella banca dati della Polfer di Roma Termini. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per aver commesso diversi furti, è individuato grazie all’operato del Reparto Operativo e della Squadra di Polizia Scientifica che hanno condotto le indagini e ricostruito l’intera vicenda.

Le autorità hanno prontamente informato l’ambasciata peruviana a Roma del decesso del giovane, avviando così la procedura internazionale per contattare i suoi familiari che risiedono nella sua nazione d’origine.

Secondo quanto accertato dalla Polizia Ferroviaria del Reparto Operativo di Roma Termini, il giovane stava correndo sui binari della ferrovia per fuggire dopo aver rubato con destrezza lo smartphone da una borsa appartenente a una ragazza senegalese. Il furto era avvenuto poco prima alla vicina fermata del bus di via Casilina, come confermato dalla stessa vittima che ha riconosciuto il ladro in fuga poco prima che fosse investito dal treno, davanti agli occhi degli agenti della Polfer.

Si tratta di un incidente tragico che ha portato alla luce una serie di eventi che hanno coinvolto la vittima in un fatale susseguirsi di azioni. Le autorità continuano a indagare per fare luce su tutti gli aspetti di questa drammatica vicenda.