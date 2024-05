Nella notte scorsa, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore sono intervenuti in via Roma a seguito di una segnalazione di furto in atto presso un esercizio commerciale di distributori automatici H24. La chiamata, ricevuta dalla Sala Operativa locale, ha portato i poliziotti a intervenire prontamente sulla scena del crimine. All’arrivo, gli agenti sono avvicinati da un gruppo di persone visibilmente agitate, che hanno indicato loro un uomo all’interno dell’attività commerciale. L’individuo era intento a scassinare un distributore di bibite, forzando la serratura del vano monete.

Gli operatori hanno immediatamente raggiunto e bloccato il sospettato, trovandolo in possesso di una tenaglia, un cacciavite e il nottolino appena asportato dal distributore. L’uomo, identificato come un 37enne di Afragola con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per furto aggravato. Inoltre, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.