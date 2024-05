Un uomo di 58 anni arrestato per furto aggravato e tentato furto aggravato in via Taddeo da Sessa. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia sono intervenuti in risposta a una segnalazione di furto d’auto. Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno notato un uomo intento ad armeggiare su una vettura in sosta nei pressi del garage T2. Il sospetto, un 58enne napoletano con precedenti di polizia, è stato immediatamente fermato. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un paio di forbici e del frontalino di un’autoradio, quest’ultimo asportato da un altro veicolo parcheggiato poco distante. Gli strumenti e gli oggetti rinvenuti in possesso del sospetto sono stati considerati prove sufficienti per procedere con l’arresto.

L’Arresto

L’uomo è finito arrestato con l’accusa di furto aggravato e tentato furto aggravato. Attualmente, si trova in custodia delle forze dell’ordine in attesa di ulteriori provvedimenti. Questo arresto sottolinea l’importanza dei servizi di controllo del territorio effettuati dalla polizia. La presenza costante e l’attenzione delle forze dell’ordine continuano a essere fondamentali per prevenire e reprimere i reati nella città di Napoli. Grazie alla tempestiva segnalazione e al rapido intervento degli agenti, è stato possibile bloccare il sospetto e garantire la sicurezza dei cittadini e delle loro proprietà.