Una nuova ondata di caldo africano sta per interessare l’Italia, ma con effetti differenziati a seconda delle regioni. Secondo le previsioni meteorologiche, la Penisola sarà divisa in due questo weekend e anche per la prossima settimana: al Nord proseguiranno le piogge, mentre al Centro-Sud si vivrà un clima estivo con temperature che potrebbero superare i 30 gradi. Una “lingua rossa” di aria calda, proveniente direttamente dal deserto del Sahara, si avvicina, come evidenziato dalle cartine del centro meteorologico europeo. Questa massa d’aria molto calda di origine sub-tropicale si espanderà su tutte le regioni centro-meridionali, portando temperature ben al di sopra delle medie del periodo, con punte massime fino a 30/35°C.

Le temperature inizieranno a salire su tutta Italia con il caldo africano già a partire da venerdì, secondo quanto riportato da 3bmeteo. Il weekend sarà caratterizzato da tempo in gran parte soleggiato e con un clima decisamente gradevole, sebbene caldo, con valori termici di qualche grado superiori alla media, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Al Sud, invece, si prevedono temperature nettamente superiori alle medie stagionali, con punte massime attese fino a 30/35°C su Sicilia, Calabria e Puglia.

Le previsioni del weekend indicano che venerdì le temperature saranno in aumento su tutta Italia, con valori più elevati sulle zone interne tirreniche, sarde e pugliesi, dove si potrebbero raggiungere massime fino a 26/27°C. Sabato le temperature saranno stabili o in ulteriore lieve aumento al Centro-Nord, con massime fino a 27/28°C sulle regioni tirreniche, in Puglia e Sardegna, leggermente inferiori sulla Pianura Padana. Domenica si prevedono temperature stabili o in ulteriore lieve aumento, con picchi di 28/29°C in Puglia sul Foggiano, leggermente inferiori sulle zone interne tirreniche, Sardegna e Val Padana.

L’Italia si troverà verosimilmente divisa in due dal punto di vista meteorologico, con il Nord che subirà piogge e maltempo, mentre al Sud si vivranno giornate estive con temperature elevate. Bisognerà prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle regioni più colpite dal caldo, adottando le opportune precauzioni per affrontare al meglio questa nuova ondata di caldo africano.