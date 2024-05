Serata di paura nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, dove due distributori di benzina sono stati presi di mira da rapinatori armati. I carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini.

Primo Attacco su Via Terracina

La prima rapina è avvenuta in via Terracina 271. Due individui a bordo di uno scooter, con il volto coperto e armati di pistola, hanno assalito l’addetto di un distributore di benzina. Sotto la minaccia dell’arma, i malviventi si sono fatti consegnare l’incasso della giornata. Dopo aver ottenuto il denaro, i rapinatori sono fuggiti rapidamente, facendo perdere le loro tracce.

Secondo Colpo su Via Cinthia

Poco dopo, i carabinieri sono stati chiamati a intervenire su via Cinthia, dove un’altra rapina ha avuto luogo presso un altro distributore di benzina. Anche in questo caso, due persone con le stesse modalità – volto coperto e armati di pistola – hanno minacciato l’addetto del distributore, rubando l’incasso e fuggendo subito dopo.

Indagini in Corso

Le modalità identiche delle due rapine fanno sospettare che gli autori possano essere gli stessi. Le forze dell’ordine stanno analizzando tutte le prove disponibili, comprese le immagini delle telecamere di sorveglianza dei distributori e delle zone circostanti, nel tentativo di identificare i responsabili.