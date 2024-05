I carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti prontamente presso il centro commerciale “Le Porte di Napoli” in via Santa Maria la Nova, ad Afragola, in seguito a una segnalazione di rapina ricevuta tramite il numero di emergenza 112.

Dettagli della Rapina

Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora in fase di verifica, due uomini armati, presumibilmente di pistola, hanno fatto irruzione in una gioielleria all’interno del centro commerciale. Sotto la minaccia delle armi, i rapinatori hanno costretto i dipendenti a consegnare loro diversi gioielli e orologi esposti nelle vetrine. Successivamente, i malviventi sono fuggiti con il bottino.

Indagini in Corso

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per identificare e catturare i responsabili. Gli investigatori stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del centro commerciale e raccogliendo testimonianze dai presenti per ricostruire con precisione l’accaduto.

Nessun Ferito

Fortunatamente, durante la rapina non sono stati esplosi colpi di pistola e non si registrano feriti tra i dipendenti o i clienti del centro commerciale. La situazione, sebbene drammatica, si è conclusa senza danni fisici alle persone coinvolte.

Reazioni e Sicurezza

La rapina ha suscitato preoccupazione tra i commercianti e i visitatori del centro commerciale “Le Porte di Napoli”. Le autorità locali stanno intensificando le misure di sicurezza per prevenire ulteriori incidenti e garantire la tranquillità della zona.

I carabinieri invitano chiunque abbia informazioni utili sull’episodio a contattare immediatamente le forze dell’ordine, assicurando l’anonimato per chi fornirà dettagli rilevanti per le indagini.