I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria hanno compiuto un arresto per rapina nei confronti di un cittadino senegalese di 37 anni. L’episodio ha avuto luogo in una tabaccheria situata in via Napoli ad Arzano, dove l’uomo ha richiesto delle sigarette. Tuttavia, la proprietaria si è opposta alla sua richiesta, scatenando una violenta reazione da parte dell’individuo. Il senegalese ha afferrato la donna per i polsi, strattonandola con violenza, prima di prendere un pacchetto di sigarette e fuggire dal negozio. Fortunatamente, l’allarme è stato dato poco dopo e i carabinieri sono riusciti a rintracciare l’uomo pochi metri più avanti, nella vicina piazza Cimmino.

Attualmente l’uomo si trova in carcere, in attesa di giudizio. Questo incidente, nonostante non abbia provocato conseguenze fisiche gravi, ha sollevato riflessioni sulla possibilità che il comportamento dell’individuo possa essere stato influenzato da una forte dipendenza dal tabacco, dando vita alla figura del “ladro di astinenza da tabacco”.