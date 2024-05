La tranquillità del centro di Avellino improvvisamente interrotta da un drammatico episodio, quando un giovane di 20 anni ha tentato di lanciarsi dal ponte della Ferriera. L’incidente ha generato momenti di forte apprensione tra i presenti, ma fortunatamente si è concluso senza conseguenze gravi. Il giovane è notato da passanti e automobilisti che, prontamente, hanno lanciato l’allarme. In pochi minuti sono giunti sul posto i carabinieri del comando provinciale e i sanitari del 118, pronti a intervenire per prevenire una tragedia imminente.

Il ragazzo, visibilmente in preda a un momento di profondo sconforto, è raggiunto dagli operatori di soccorso che hanno cercato di calmarlo e dissuaderlo dal compiere l’insano gesto. Fortunatamente, grazie alla prontezza di intervento delle autorità e alla collaborazione dei presenti, il giovane è convinto a desistere dal lanciarsi.

Questo episodio sottolinea l’importanza della prontezza e dell’efficacia delle risposte di emergenza in situazioni critiche come queste. È fondamentale che la comunità sia unita e pronta a intervenire per prevenire tragedie e offrire supporto a coloro che ne hanno bisogno in momenti di crisi.