Ieri pomeriggio, sulla suggestiva spiaggia delle Monache a Napoli, accanto allo storico palazzo Donn’Anna, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti prontamente in seguito alla segnalazione di un’aggressione. Dai primi accertamenti effettuati sul luogo, i militari hanno denunciato per lesioni e atti persecutori un ragazzo di 15 anni. L’episodio di violenza ha coinvolto una ragazzina di 14 anni, vittima dell’aggressione. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l’aggressore sarebbe stato l’ex fidanzatino della giovane, e il movente sembrerebbe legato alla loro passata relazione. L’attacco si è verificato sul lido, un luogo frequentato da numerosi bagnanti e particolarmente amato dai napoletani per la sua bellezza e tranquillità.

Le Conseguenze

La vittima è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale Fatebenefratelli, dove è stata medicata per le ferite riportate. I medici le hanno assegnato una prognosi di 30 giorni. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, la giovane, accompagnata dalla madre, ha sporto denuncia presso i carabinieri, rivelando ulteriori episodi di molestie mai denunciati prima.

Le Indagini

La Procura per i minorenni di Napoli ha preso immediatamente in carico il caso. Dopo aver esaminato le prove e ascoltato le testimonianze, ha disposto l’affidamento del 15enne ai genitori. Questo caso ha acceso nuovamente i riflettori sull’importanza della prevenzione e della gestione delle dinamiche violente tra giovani, sottolineando la necessità di un intervento educativo e di supporto psicologico per evitare il ripetersi di simili episodi.