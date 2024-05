Un incidente stradale si è verificato ieri in via Ripuaria, tra Castellammare e Pompei, causando la tragica morte di un ragazzo di 19 anni di Boscoreale, Salvatore Vertolomo. Il giovane, che viaggiava su uno scooter insieme a un amico, si è scontrato con un’auto. L’incidente ha richiamato l’intervento immediato dei Carabinieri della stazione locale. Secondo le prime ricostruzioni, il 19enne è morto sul colpo a causa della violenza dell’impatto. Il passeggero che era con lui è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Le quattro persone che si trovavano a bordo dell’automobile sono rimaste illese.

Le indagini preliminari hanno rivelato che alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente c’era una donna di 26 anni, che guidava senza patente. Per questo motivo, è stata denunciata per omicidio stradale. Inoltre, un uomo di 51 anni è stato accusato di favoreggiamento personale, avendo falsamente dichiarato di essere lui alla guida del veicolo al momento dello scontro.

Entrambi i veicoli sono stati sequestrati dalle autorità per consentire un’analisi dettagliata e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La salma del giovane sarà sottoposta ad autopsia per accertare le cause esatte del decesso.