Una nuova tragedia ha colpito le strade di Roma, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. Nella tarda serata di ieri, in via Suor Maria Mazzarello, zona Tuscolano, un incidente ha causato la perdita di una vita umana e gravi ferite a un’altra persona. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale del I Gruppo Centro, una giovane di soli 19 anni alla guida di un’automobile ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, finendo per investire due persone lungo la strada. Tra le vittime, un uomo di 65 anni ha perso la vita sul colpo, mentre un altro individuo di 61 anni è trasportato d’urgenza in ospedale, classificato in codice rosso, sebbene non si trovi in pericolo di vita.

Le indagini sono in corso da parte della polizia locale per comprendere appieno l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali circostanze che lo hanno preceduto. È riferito che a bordo dell’auto coinvolta nell’incidente vi fosse solamente la giovane conducente, la quale fortunatamente non ha riportato ferite fisiche nell’accaduto. Tuttavia, è accompagnata in ospedale per sottoporsi ad accertamenti riguardanti il suo stato alcolemico e tossicologico, al fine di chiarire se ciò abbia giocato un ruolo nell’incidente.

Come misura precauzionale, l’auto è posta sotto sequestro, mentre la comunità locale resta colpita e addolorata per la tragedia avvenuta. Si spera che le indagini in corso possano fare chiarezza sull’accaduto e che si possano prendere eventuali misure per prevenire simili incidenti in futuro, nell’interesse della sicurezza e del benessere di tutti i cittadini.