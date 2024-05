Un’esplosione di violenza ha scosso via Roma a Pomigliano D’Arco. Diversi colpi d’arma da fuoco hanno squarciato il silenzio, mirando alle mura perimetrali di un’abitazione al civico 193 e danneggiando tre veicoli parcheggiati nelle vicinanze. L’azione criminale ha richiamato l’intervento immediato dei Carabinieri della sezione radiomobile e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, supportati dalla stazione di Pomigliano D’Arco. Le forze dell’ordine sono giunte sul luogo del crimine per garantire la sicurezza della zona e avviare le indagini volte a chiarire la dinamica e la matrice di questo atto violento.

Al momento, non sono segnalati feriti nell’incidente, ma l’atto stesso ha seminato paura e preoccupazione tra i residenti del quartiere. La comunità di Pomigliano D’Arco, già turbata dalla violenza e dalla criminalità, guarda con apprensione agli sviluppi delle indagini, sperando che i responsabili di questo gesto irresponsabile vengano individuati e portati alla giustizia.

Le autorità competenti stanno lavorando con determinazione per risolvere questo caso e garantire la sicurezza e la tranquillità della cittadinanza. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti riguardo alle indagini e alle misure adottate per prevenire simili episodi di violenza nel futuro.