Nella notte il Casertano è teatro di due drammatici incidenti stradali che hanno provocato la morte di quattro giovani da 20 a 25 anni. L’episodio più grave è avvenuto nella notte a Villa Literno, sulla strada verso Giugliano, nel Napoletano. Nella serata di sabato 18 maggio, un violentissimo scontro frontale ha coinvolto una Fiat 500 Abarth e una Fiat 500X. A bordo della 500 Abarth si trovavano quattro giovani di ritorno da un locale: una 20enne di Aversa, un 25enne di origine ucraina, un 23enne romeno e un 21enne di Giugliano. La coppia sulla 500X era composta da un uomo di 49 anni e una donna di 54 anni.

L’impatto è stato devastante: tre dei giovani sono morti sul colpo. Tra le vittime c’era anche Dimitri Tammaro Iannone, un 24enne di origine ucraina adottato da una famiglia di Villa Literno. Dimitri era noto per aver partecipato alla prima edizione del programma televisivo “Il Collegio” su Rai 2, dove si era distinto per la sua educazione e simpatia. Alcuni suoi ex compagni di programma, come Alessio Milanesi e Pietro Dell’Acquila, lo hanno ricordato sui social con foto e video del tempo trascorso insieme.

Il quarto giovane e la coppia sulla 500X sono rimasti gravemente feriti e sono trasportati d’urgenza all’ospedale.

Incidente sulla Statale Appia

Poco dopo la mezzanotte, un altro giovane ha perso la vita a Caserta in un incidente sulla statale Appia. Il conducente di una Peugeot ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato finendo in una scarpata adiacente alla strada. Nell’incidente, il giovane è stato sbalzato fuori dall’auto, riportando ferite fatali. Un altro giovane che viaggiava con lui è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato successivamente soccorso.

Reazioni della Comunità

La comunità locale è sconvolta da questi tragici eventi. Le autorità stanno indagando per determinare le cause esatte degli incidenti. Nel frattempo, familiari e amici delle vittime si sono radunati per offrire supporto e condividere il dolore.

In particolare, la morte di Dimitri Tammaro Iannone, una della vittime degli incidenti con quattro giovani morti, ha toccato profondamente molti, non solo nella sua città adottiva di Villa Literno, ma anche tra coloro che lo avevano conosciuto attraverso il programma televisivo. Il suo ricordo rimarrà vivo nelle testimonianze e nei tributi che continuano a emergere sui social media.