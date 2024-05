Napoli, una delle città più vivaci e vibranti d’Italia, si appresta a diventare più sicura con l’installazione di quasi 250 nuove telecamere di sorveglianza in diversi quartieri. Questa iniziativa, finanziata dal Ministero dell’Interno con un budget di tre milioni di euro, fa parte di un piano più ampio volto a potenziare la sicurezza nelle città italiane. Il progetto prevede l’installazione di questi dispositivi in 14 quartieri su 30, coprendo un’ampia porzione del tessuto urbano napoletano. La maggior parte delle telecamere sarà posizionata nei quartieri di Ponticelli e Pianura, con 57 e 34 dispositivi rispettivamente. Questa distribuzione strategica mira a coprire aree ad alto flusso di persone e veicoli, contribuendo così a prevenire e contrastare attività criminali e incidenti.

Una delle caratteristiche distintive di queste nuove telecamere è la loro versatilità. Oltre alla sorveglianza generale delle strade, una parte di esse sarà dedicata esclusivamente alla lettura delle targhe dei veicoli in transito. Questo permetterà alle autorità di monitorare attentamente il traffico e individuare eventuali veicoli rubati o coinvolti in attività illegali.

Inoltre, alcune telecamere saranno dotate di apparecchi ad alta risoluzione in grado di catturare ogni evento che si verifica sulla strada, fornendo così prove cruciali in caso di incidenti o crimini.

Un aspetto significativo di questo progetto è la sua diffusione su diverse aree della città, che vanno dai quartieri residenziali a quelli industriali. Ciò testimonia l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini, non trascurando nessuna parte della città.

Per fornire una panoramica più dettagliata, di seguito sono elencate le strade in ciascun quartiere dove saranno installate le nuove telecamere:

Le nuove telecamere a Bagnoli

Via Coroglio – dir. Via Bagnoli; Via Coroglio – dir. P.zza Bagnoli – Sorveglianza –

Via di Bagnoli- dir. P.zza Bagnoli Sud – Sorveglianza –

Via Coroglio dir. Incrocio via Coroglio/Via Nuova Nisida Ovest – Sorveglianza –

Via Coroglio – dir. Via Coroglio S.E; Via Coroglio – dir. P.zza Bagnoli Nord – Lettura targhe –

Via di Bagnoli – dir. Via di Bagnoli N.O – Lettura targhe –

Via Coroglio dir. Incrocio via Coroglio/Via Nuova Nisida Ovest; Via Coroglio dir. Via Coroglio dir. Est – Lettura targhe –

Le nuove telecamere a Fuorigrotta

Via G. Leopardi (altezza Stazione Cumana)- dir. Via G. Leopardi S.E – Sorveglianza –

Incrocio Via Caio Duilio – Via Consalvo- dir. Via Caio Duilio S.O – Sorveglianza –

Incrocio Piazza Lala/Viale di Agusto dir Viale di Agusto Ovest; Incrocio Piazza Lala/Viale di Agusto dir Viale di Agusto Est – Sorveglianza –

Viale di Augusto (altezza Piazza S. Vitale) – dir. Piazza S. Vitale Sud; Viale di Augusto (altezza Piazza S. Vitale) – dir. Via Andrea Doria Nord – Sorveglianza –

Incrocio Viale di Augusto/Via S. Veniero- dir. Via S. Veniero Nord – Sorveglianza –

Incrocio Viale di Augusto/Via S. Veniero- dir. Sud – Sorveglianza –

Incrocio G. Cesare/Via dei Missionari- dir. Piazza S. Vitale Nord – Sorveglianza –

Piazzale Tecchio- dir Stadio Maradona N.O – Sorveglianza –

Incrocio Via Diocleziano/Via Cavalleggeri D’Aosta- dir. Via Cavalleggeri D’Aosta Sud – Sorveglianza –

Via Caduti di Nassirya dir. Via Nelson Mandela Nord; Via Caduti di Nassirya dir. Rotonda Sud – Sorveglianza –

Via G. Leopardi (altezza Stazione Cumana)- dir. Via G. Leopardi Ovest; Via G. Leopardi (altezza Stazione Cumana)- dir. Via G. Leopardi Ovest – Lettura targhe –

Incrocio Via Caio Duilio – Via Consalvo- dir. Via Caio Duilio S.O; Incrocio Via Cai Duilio – Via Consalvo- dir. Via Caio Duilio S.O – Lettura targhe –

Incrocio Piazza Lala/Viale di Agusto dir Viale di Agusto Ovest – Lettura targhe –

Viale di Augusto (altezza Piazza S. Vitale) – dir. Via Andrea Doria Est; Viale di Augusto (altezza Piazza S. Vitale) – dir. Via Andrea Doria Est – Lettura targhe –

Incrocio Viale di Augusto/Via S. Veniero- dir. Viale di Augusto Ovest; Incrocio Viale di Augusto/Via S. Veniero- dir. Viale di Augusto Ovest – Lettura targhe –

Incrocio G. Cesare/Via dei Missionari- dir. Via G. Cesare Est; Incrocio G. Cesare/Via dei Missionari- dir. Via G. Cesare Est; Incrocio G. Cesare/Via dei Missionari- dir. Via G. Cesare Est – Lettura targhe –

Piazzale Tecchio- dir Stadio Maradona N.O; Piazzale Tecchio- dir Stadio Maradona N.O – Lettura targhe –

Incrocio Via Diocleziano/Via Cavalleggeri D’Aosta- dir. Via Diocleziano Est – Lettura targhe –

Incrocio Via Diocleziano/Via Cavalleggeri D’Aosta- dir. Via Diocleziano Ovest – Lettura targhe –

Via Caduti di Nassirya dir. Via Nelson Mandela Nord; Via Caduti di Nassirya dir. Rotonda Sud – Lettura targhe –

Le nuove telecamere a Miano

Via S. Francesco d’Assisi – dir. Est; Via S. Francesco d’Assisi – dir. N.O – Lettura targhe –

Via S. Francesco d’Assisi – dir. Rotonda Ovest – Sorveglianza –

Le nuove telecamere a Pianura

Via Montagna Spaccata rotonda dir. Soccavo Est – Sorveglianza –

Incrocio Via Montagna Spaccata/Via S. Fergola dir. Via Montagna Spaccata Ovest – Sorveglianza –

Via Montagna Spaccata rotonda dir. Via Domenico Padula Nord – Sorveglianza –

Via A. Gentileschi – dir Rotonda N.O – Sorveglianza –

Via A. Gentileschi – dir Rotonda S.E – Sorveglianza –

Via G. Brancaccio (Rotonda)- dir. Via G. Brancaccio Sud – Sorveglianza –

Via Pallucci – dir. Incrocio S.E – Sorveglianza –

Incrocio Strada Comunale Catena/Via Parroco Giustino Russolillo – dir. Incrocio Sud – Sorveglianza –

Via G. dei Grassi – Strada Comunale Grottole Nord – Sorveglianza –

Via A. Capelli – dir Via Cappelli Sud – Sorveglianza –

Strada Comunale Cimitero- dir. incrocio Est – Sorveglianza –

Via E. Torricelli (Rotonda Torricelli) – dir. Rotonda Est – Sorveglianza –

Incrocio Via Montagna Spaccata/Via S. Fergola dir. Via Montagna Spaccata Est; Incrocio Via Montagna Spaccata /Via S. Fergola 3 dir Via Montagna Spaccata Ovest; – Lettura targhe –

Via Montagna Spaccata dir. Quarto Ovest (2) ; Via Montagna Spaccata dir. Quarto Ovest (2) – Lettura targhe –

Via Montagna Spaccata rotonda dir. Via Domenico Padula Nord – Lettura targhe –

Via G. A. Gentileschi- dir. Via A. Gentileschi N.E – Lettura targhe –

Via G. A. Gentileschi- dir. Via A. Gentileschi Ovest – Lettura targhe –

Via G. Brancaccio (Rotonda) – dir. Via U. Boccioni S.O; Via G. Brancaccio (Rotonda)- dir. Via G. Brancaccio Sud – Lettura targhe –

Via Pallucci – dir. via Pallucci S.O – Lettura targhe –

Incrocio Strada Comunale Catena/Via Parroco Giustino Russolillo – dir. Via Parroco Giustino Russolillo Est – Lettura targhe –

Strada Comunale Catena – dir. Via Parroco Giustino Russolillo N.O – Lettura targhe –

Strada Comunale Grottole- dir. Strada Comunale Grottole Nord – Lettura targhe –

Via G. dei Grassi – dir. Via G. dei Grassi Sud – Lettura targhe –

Via A. Capelli – dir Via Cappelli Sud; Via A. Capelli – dir Cimitero Ovest – Lettura targhe –

Strada Comunale Cimitero- dir. incrocio S.E – Lettura targhe –

Strada Comunale Cimitero- dir. Strada Comunale Cimitero Nord – Lettura targhe –

Via E. Torricelli (Rotonda Torricelli)- dir. Via E. Torricelli Nord – Lettura targhe –

Via E. Torricelli (Rotonda Torricelli) – dir. Via E. Torricelli Est – Lettura targhe –

Via E. Torricelli (Rotonda Torricelli) – dir. Via E. Torricelli Ovest – Lettura targhe –

Le nuove telecamere a Poggioreale

Incrocio Via Nuova Poggioreale/Via M. di Caramaico dir. Nord – Sorveglianza –

Incrocio Via Nuova Poggioreale/Via Nicola Miraglia dir. Ovest – Sorveglianza –

Incrocio Via Nuova Poggioreale/Corso Malta- dir. Sud – Sorveglianza –

Incrocio Via Nuova Poggioreale/Via Biscardi- dir. Via Gorizia Nord – Sorveglianza –

Incrocio Via Nuova Poggioreale/Via M. di Caramaico – dir. Via M. di Caramaico S.E – Lettura targhe –

Incrocio Via Nuova Poggioreale/Via Nicola Miraglia- dir. Via della Stadera N.E – Lettura targhe –

Incrocio Via Nuova Poggioreale/Corso Malta – dir. Tangenziale Nord (1° corsia); Incrocio Via Nuova Poggioreale/Corso Malta – dir. Tangenziale Nord (2° corsia) – Lettura targhe –

Incrocio Via Nuova Poggioreale/Via Biscardi- dir. Via Nuova Poggioreale N.E – Lettura targhe –

Incrocio Via Nuova Poggioreale/Via Biscardi- dir. Via Nuova Poggioreale Est – Lettura targhe –

Le nuove telecamere a Ponticelli

Viale A. Merola – dir. Rotonda Est – Sorveglianza –

Cupa Lettieri – dir. Rotonda Ovest – Sorveglianza –

Incrocio Via L. Pacioli/via C. Miranda dir. Est – Sorveglianza –

Via della Villa Romana dir. Viale delle Metamorfosi N.O – Sorveglianza –

Via E. Salgari – dir. Rotonda Ovest – Sorveglianza –

Via E. Salgari dir. Rotonda Est – Sorveglianza –

Via U. Prota Giurleo/Via L. Franciosa dir. Via L. Franciosa Est – Sorveglianza –

Incrocio Via B. Longo/Via A. de Meis dir. Via A. de Meis Ovest – Sorveglianza –

Incrocio Via U. Saba/Via F. Coppi – dir. Est – Sorveglianza –

Incrocio Via Argine/Via F. Coppi – dir. S.O – Sorveglianza –

Via M. Malibran (altezza rotonda) – – dir. Rotonda Nord – Sorveglianza –

Via L. Napolitano (altezza rotonda) – dir. Rotonda Sud – Sorveglianza –

Incrocio Via Vicinale Lettieri/Via M. Malibran – dir. Incrocio Est – Sorveglianza –

Incrocio Via Prov. Botteghelle di Portici/Via Masseria Molisso dir. Incrocio Nord – Sorveglianza –

Incrocio Via Prov. Botteghelle di Portici/Via E. Scarpetta dir. Via E. Scarpetta Est – Sorveglianza –

Incrocio Via Prov. Botteghelle di Portici/Via E. Montale dir. S.O – Sorveglianza –

Incrocio Via Molino Piscopo/strada Prov. Madonnelle dir. Incrocio S.O. – Sorveglianza –

Viale Fratelli Grimm – dir. Incrocio Viale Fratelli Grimm/ via F. Coppi Ovest – Sorveglianza –

Viale Fratelli Grimm – dir. Viale fratelli Grimm N.O – Sorveglianza –

Viale Fratelli Grimm dir. Incrocio Viale Fratelli Grimm/Via L. Napolitano Est – Sorveglianza –

Viale A. Merola – dir. Viale A. Merola (rotonda) Est; Viale A. Merola – dir. Viale A. Merola Ovest – Lettura targhe –

Cupa Lettieri – dir. Via L. Pacioli N.O; Cupa Lettieri dir. Cupa Lettieri Est – Lettura targhe –

Incrocio Via L. Pacioli/via C. Miranda dir. Via C. Miranda Ovest – Lettura targhe –

Via della Villa Romana dir. Via della Villa Romana S.O (1° corsia); Via della Villa Romana dir. Via della Villa Romana S.O (2° corsia) – Lettura targhe –

Via E. Salgari – dir. E. Salgari Est; Via E. Salgari – dir. E. Salgari Ovest – Lettura targhe –

Incrocio Vico Lepre/Via L. Crisconio dir. Vico Lepre N.O – Lettura targhe –

Via U. Prota Giurleo/Via L. Franciosa dir. Via U. Prota Giurleo Nord; Via U. Prota Giurleo/Via L. Franciosa dir. Via U. Prota Giurleo Sud – Lettura targhe –

Incrocio Via B. Longo/Via A. de Meis dir. Via B. Longo S.E – Lettura targhe –

Incrocio Via U. Saba/Via F. Coppi – dir. Via F. Coppi Sud; Incrocio Via U. Saba/Via F. Coppi – dir. Via U. Saba Ovest – Lettura targhe –

Incrocio Via Argine/Via F. Coppi – dir. Via F. Coppi N.O – Lettura targhe –

Via M. Malibran (altezza rotonda) – dir. Via M. Malibran S.E – Lettura targhe –

Via Argine (altezza rotonda) – dir. Via Argine N.E – Lettura targhe –

Via L. Napolitano (altezza rotonda) – dir. Via L. Napolitano N.O – Lettura targhe –

Via Argine (altezza rotonda) – dir. Via Argine S.O – Lettura targhe –

Incrocio Via Vicinale Lettieri/Via M. Malibran – dir. Via Vicinale Lettieri Ovest – Lettura targhe –

Incrocio Via L. Califano/Via M. Malibran – dir. Via L. Califano Est – Lettura targhe –

Incrocio Via Prov. Botteghelle di Portici/Via Masseria Molisso dir. Via Prov. Botteghelle di Portici Sud – Lettura targhe –

Incrocio Via Prov. Botteghelle di Portici/Via E. Scarpetta dir. Via E. Scarpetta Est – Lettura targhe –

Incrocio Via Prov. Botteghelle di Portici/Via E. Scarpetta dir. Via Prov. Botteghelle di Portici Nord – Lettura targhe –

Incrocio Via Prov. Botteghelle di Portici/Via E. Montale dir. Via Montale Est; Incrocio Via Prov. Botteghelle di Portici/Via E. Montale dir. Via Prov. Botteghelle di Portici Nord – Lettura targhe –

Incrocio Via Molino Piscopo/strada Prov. Madonnelle dir. Via Molino Piscopo N.O – Lettura targhe –

Incrocio Viale fratelli Grim/Strada Prov. Madonnelle dir. Viale fratelli Grim Est – Lettura targhe –

Incrocio Via Molino Piscopo/Strada Prov. Madonnelle dir. Strada Prov. Madonnelle S.O – Lettura targhe –

Viale Fratelli Grimm – dir. Viale Fratelli Grimm Est – Lettura targhe –

Via F. Coppi dir. Via F. Coppi Sud – Lettura targhe –

Viale Fratelli Grimm – dir. Viale fratelli Grimm N.O – Lettura targhe –

Viale Fratelli Grimm dir. Viale Fratelli Grimm Ovest – Lettura targhe –

Via L. Napolitano – dir. L. Napolitano Nord – Lettura targhe –

Incrocio Via T. Eliot/Via L. Napolitano dir. Via T. Eliot – Lettura targhe –

Incrocio Viale Fratelli Grimm/Via L. Napolitano dir. Viale Fratelli Grimm N.E – Lettura targhe –

Le nuove telecamere a San Giovanni a Teduccio

Incrocio Corso S. Giovanni a Teduccio/Via Pazzigno dir. Incrocio N.E; Incrocio Corso S. Giovanni a Teduccio/Via Pazzigno dir. Incrocio S.O – Sorveglianza –

Corso S. G. a Teduccio – dir. Via Comunale Ottaviano N.E – Sorveglianza –

Corso S. G. a Teduccio – dir. Largo Ferrovia S.O – Sorveglianza –

Corso S. G. a Teduccio – dir. Corso S. G. a Teduccio S.E; Corso S. G. a Teduccio – dir. Corso S. G. a Teduccio N.o – Sorveglianza –

Corso S. G. a Teduccio dir. Piazza G. B. Pacichelli S.O – Sorveglianza –

Incrocio Corso S. G. a Teduccio/Vico Marina ai due palazzi dir. Corso S. G. a Teduccio S.E – Sorveglianza –

Corso S. Giovanni a Teduccio dir. Via Pietrarsa S.O – Sorveglianza –

Via N. Protopisani – dir. Rotonda Viale 2 Giugno S.E – Sorveglianza –

Via delle Repubbliche Marinare – dir. Via delle Repubbliche Marinare S.E – Sorveglianza –

Incrocio Corso S. Giovanni a Teduccio/Via Pazzigno dir. Via Pazzigno N.O – Lettura targhe –

Corso S. G. a Teduccio – dir. S.G. a- Teduccio Ovest – Lettura targhe –

Corso S. G. a Teduccio – dir. Strada Vigliena S.O; Corso S. G. a Teduccio 3dir. Corso S. G. a Teduccio S.E – Lettura targhe –

Corso S. G. a Teduccio – dir. Corso S. G. a Teduccio S.E; Corso S. G. a Teduccio – dir. Corso S. G. a Teduccio N.0 – Lettura targhe –

Incrocio Corso S. G. a Teduccio/Via B. Quaranta dir. Via B. Quaranta N.O – Lettura targhe –

Incrocio Corso S. G. a Teduccio/Vico Marina ai due palazzi dir. Vico Marina ai due palazzi S.O; Incrocio Corso S. G. a Teduccio/Vico Marina ai due palazzi dir. Corso S. G. a Teduccio S.E – Lettura targhe –

Corso S. Giovanni a Teduccio 3 Corso S. Giovanni a Teduccio N.O – Lettura targhe –

Corso S. Giovanni a Teduccio 3 Corso S. Giovanni a Teduccio S.E – Lettura targhe –

Viale 2 Giugno- dir. Viale 2 Giugno S.O; Viale 2 Giugno- dir. Viale 2 Giugno N.E – Lettura targhe –

Via delle Repubbliche Marinare – dir. Via delle Repubbliche Marinare S.E – Lettura targhe –

Le nuove telecamere a San Pietro a Patierno

Incrocio Via E. Lupo/Viale Quattro aprile dir. Incrocio Sud – Sorveglianza –

Incrocio Corso S. Pietro a Patierno/Via G. Caproni dir. Via Nuovo Tempio S.O – Sorveglianza –

Incrocio Via Principe di Napoli/Via F. Aggello – dir. Via Principe di Napoli N.E – Sorveglianza –

Incrocio Via Principe di Napoli/Via Casoria – dir. Via Principe di Napoli Est – Sorveglianza –

Incrocio Via E. Lupo/Viale Quattro aprile dir. Via E. Lupo N.O – Lettura targhe –

Incrocio Corso S. Pietro a Patierno/Via G. Caproni dir. Corso S. Pietro a Patierno N.E – Lettura targhe –

Via Nuovo Tempio dir. Via Nuovo Tempio S.O – Lettura targhe –

Incrocio Via Principe di Napoli/Via F. Aggello – dir. Via F. Agello S.E – Lettura targhe –

Incrocio Via Principe di Napoli/Via Casoria – dir. Via Casoria Nord – Lettura targhe –

Le nuove telecamere a Secondigliano

Piazza G. di Vittorio – dir. Rotonda S.E – Sorveglianza –

Piazza G. di Vittorio – dir. Viale Comandante U. Maddalena N.E – Sorveglianza –

Piazza G. di Vittorio – dir. Via F. De Pinedo N.E – Sorveglianza –

Incrocio Via dello Stelvio/Via delle Dolomiti – dir. ia dello Stelvioi Est – Sorveglianza –

Incrocio Via Monte Tifata/Via Monte Faito – dir.Incrocio Via Monte Tifata Sud – Sorveglianza –

Piazza G. di Vittorio – dir. Corso Secondigliano N.O; Piazza G. di Vittorio – dir. Corso Secondigliano S.E – Lettura targhe –

Piazza G. di Vittorio – dir. Calata Capodichino S.O – Lettura targhe –

Piazza G. di Vittorio – dir. Viale Comandante U. Maddalena N.E – Lettura targhe –

Piazza G. di Vittorio – dir. Via F. De Pinedo N.E; Piazza G. di Vittorio – dir. Via F. De Pinedo S.O – Lettura targhe –

Incrocio Via dello Stelvio/Via delle Dolomiti – dir. Via delle Dolomiti Sud – Lettura targhe –

Incrocio Via Monte Tifata/Via Monte Faito – dir. Via Monte Faito Nord – Lettura targhe –

Le nuove telecamere a San Lorenzo

Via dei Tribunali – dir. Piazzetta Sedil Capuano Est – Sorveglianza –

Incrocio Via dei Tribunali/Via Duomo- dir Via dei Tribunali Est; Incrocio Via dei Tribunali/Via Duomo dir. Incrocio Ovest – Sorveglianza –

Le nuove telecamere alla Vicaria

Piazza Nazionale – dir. Piazza Nazionale Sud – Sorveglianza –

Piazza Nazionale dir. Piazza Nazionale N.E; Piazza Nazionale dir. Via Casanova S.O – Sorveglianza –

Piazza Nazionale dir. Piazza Nazionale S.O; Piazza Nazionale dir. Via Nuova Poggioreale N.E – Sorveglianza –

Piazza Nazionale dir. Piazza Nazionale Nord – Sorveglianza –

Piazza Nazionale – dir. Via Nazionale N.O; Piazza Nazionale- dir. Via Pisa S.E – Sorveglianza –

Piazza Nazionale – dir. Piazza Nazionale S.E; Piazza Nazionale – dir. Piazza Nazionale N.O – Sorveglianza –

Piazza Nazionale – dir. Via Pignatelli Nord – Lettura targhe –

Piazza Nazionale- dir. Via Nazionale Sud; Piazza Nazionale- dir. Piazza Nazionale corsia 1 Est; Piazza Nazionale- dir. Piazza Nazionale corsia 2 Est – Lettura targhe –

Piazza Nazionale dir. Piazza Nazionale Ovest – Lettura targhe –

Le nuove telecamere al Vomero

Incrocio Via L. Giordano/Via F. Solimena dir. Via L. Giordano S.E; Incrocio Via L. Giordano/Via M. Stanzione – dir. Via L. Giordano Sud – Sorveglianza –

Incrocio Via L. Giordano/Via C. Carelli dir. Via F. de Mura Est – Sorveglianza –

Via L. Giordano/ (altezza civico 117) – dir. Via L. Giordano S.O; Via L. Giordano/ (altezza civico 117) – dir. Via L. Giordano N.E – Sorveglianza –

Incrocio Via A. Scarlatti/Via G. Merliani – dir. Via Via A. Scarlatti Est; Incrocio Via A. Scarlatti/Via G. Merliani – dir. Via Via A. Scarlatti Ovest – Sorveglianza –

Incrocio Via A. Scarlatti/Via G. Merliani – dir. Via G. Merliani Nord; Incrocio Via A. Scarlatti/Via E. Alvino dir. Via A. Scarlatti Est – Sorveglianza –

Incrocio Via A. Scarlatti/Via E. Alvino dir. Via A. Scarlatti Ovest; Incrocio Via A. Scarlatti/Via E. Alvino dir. Via E. Alvino Nord – Sorveglianza –

2° rampa scale tra Via R. Morghen e Via A. Scarlatti dir. Via R. Morghen Est; 2° rampa scale tra Via R. Morghen e Via A. Scarlatti dir. Via A. Scarlatti Ovst – Sorveglianza –

Incrocio Via M. Preti/Via B. Corenzio dir. Via A. FalconeS.O – Sorveglianza –

Incrocio Via A. Falcone/A Vaccaro dir. Via A. Falcone S.E – Sorveglianza –

Via A. Falcone dir. Giardini Nino Taranto Sud – Sorveglianza –

Via A. Falcone dir. Via A. Falcone Ovest; Via A. Falcone dir. Via A. Falcone Est – Sorveglianza –

Incrocio Via L. Giordano/Via F. Solimena dir. Via F. Solimena Est – Lettura targhe –

Incrocio Via L. Giordano/Via M. Stanzione – dir. Via A. Pitloo Ovest – Lettura targhe –

Incrocio Via L. Giordano/Via C. Carelli dir. Via F. de Mura Est – Lettura targhe –

Incrocio Via M. Preti/Via B. Corenzio dir. Via B. Corenzio Est; Incrocio Via M. Preti/Via B. Corenzio dir. Via M. Preti Sud – Lettura targhe –

Incrocio Via A. Falcone/A Vaccaro dir. Via A. Falcone S.E – Lettura targhe –

Via A. Falcone 3 dir Via A. Falcone Est; Via A. Falcone dir. Via A. Falcone Ovest – Lettura targhe –

Via A. Falcone 3 dir Via Kagoshima Nord – Lettura targhe –

Incrocio Via L. Giordano/Via M. Stanzione – dir. Via L. Giordano Nord

Le nuove telecamere in Zona Industriale

Via Reggia di Portici dir. Rotonda N.O – Sorveglianza –

Via A. Volta dir. Rotonda S.E – Sorveglianza –

Via Reggia di Portici dir. Via Reggia di Portici S.E. (prima corsia); Via Reggia di Portici dir. Via Reggia di Portici S.E. (seconda corsia) – Lettura targhe –

Via A. Volta dir. Via A. Volta N.O (prima corsia); Via A. Volta dir. Via A. Volta N.O (seconda corsia) – Lettura targhe –