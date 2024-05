La notte a Fuorigrotta è interrotta da un incidente stradale in via Caio Duilio, che ha richiesto l’intervento della Polizia Municipale. Il conducente di un veicolo, S.B., 42 anni, visibilmente alterato, ha perso il controllo della sua auto, provocando una collisione frontale con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Inizialmente ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti e successivamente ha aggredito gli agenti intervenuti. Tre agenti sono feriti e hanno ricevuto cure mediche, con una prognosi di 10 giorni per uno e 5 giorni per gli altri due. S.B. è sottoposto a un processo per direttissima, con obbligo di firma fino all’udienza.

In un altro intervento, la Polizia Municipale è intervenuta in via Arenaccia in seguito alla segnalazione di un individuo senza fissa dimora di nazionalità nigeriana, D.T.E., 32 anni, che danneggiava auto in transito e ribaltava motoveicoli parcheggiati regolarmente. È fatta una denuncia per i suoi comportamenti, oltre alla denuncia per soggiorno irregolare in Italia.

La prima notte del fine settimana ha visto anche un’intensa attività di controllo della Polizia Municipale in varie zone della città. Nella zona dei Quartieri Spagnoli e a Chiaia, sono eseguite 12 verifiche amministrative, con 7 verbali elevati per occupazione abusiva di suolo pubblico, installazione non autorizzata di insegne pubblicitarie, violazioni relative all’impatto acustico e mancato rispetto del divieto di fumo nei locali.

In Via delle Repubbliche Marinare sequestrati articoli per animali e giocattoli venduti senza autorizzazione. Inoltre, in Viale della Villa Romana, sono stati sequestrati generi alimentari venduti su strada senza permesso.