I bimbi del I Capoluogo di Poggiomarino hanno conosciuto la storia dei volontari della Clown Terapy, animatori professionisti che regalano un sorriso nei reparti d’ospedale. Grazie alle Preside Antonietta Ottaiano che ha aperto le porte della sua scuola alla bellezza dei “nasi rossi” e dei loro sorrisi ed all’ assessore alla scuola Maria Carillo che ha voluto fortemente che la presentazione si tenesse in una scuola. Presenti Francesca Colombo, presidente dell’ associazione; Vincenzo Salerno, Docente Unisa Salerno; Giovanni Galano, Garante per l’ Infanzia e l’ Adolescenza Regione Campania. Protagonisti i bimbi, entusiasti, allegri, curiosi.

“Abbiamo trascorso una mattinata meravigliosa, i bimbi coinvolti nella presentazione del fumetto sono stati deliziosi. Attenti quando raccontavamo la storia dell’ associazione e divertiti quando hanno conosciuti i volontari che hanno animato le ore trascorse insieme. L’ Associazione Nasi Rossi e la scuola sono due realtà bellissime che quando dialogano creano meraviglia. Ringrazio chi si è speso per l’ evento come la Presidente dell’ associazione Colombo e la Preside del Primo Capoluogo Ottaviano e chi come il Garante per l’ infanzia e l’ Adolescenza Giovanni Galano ed il docente universitario Vincenzo Salerno si è raccontato ai bimbi con dolcezza e professionalità” dichiara l’ assessore alla Scuola Maria Carillo.