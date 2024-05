In risposta all’aumento dei costi della vita che ha colpito le famiglie italiane negli ultimi anni, il Governo ha annunciato l’introduzione di un nuovo bonus destinato agli Over60 e che sarà a lungo a termine, durando 5 anni. Questa iniziativa mira a fornire un sostegno economico a coloro che si trovano in difficoltà finanziarie, offrendo un aiuto concreto per far fronte alle spese quotidiane sempre più onerose. Il Bonus Maroni, così denominato in onore del politico ed ex Presidente della Regione Lombardia, Enrico Maroni, è rivolto agli individui di età pari o superiore ai 62 anni che potrebbero andare in pensione utilizzando la cosiddetta Quota 103, ma che scelgono di continuare a lavorare. Questo bonus offre uno sgravio dei contributi INPS, il che si traduce in un aumento dello stipendio pari al 9,19%. È importante notare che questa somma non è a carico del datore di lavoro.

Tuttavia, coloro che usufruiscono del Bonus Maroni potrebbero dover affrontare conseguenze sul proprio stipendio una volta che decidono di andare in pensione, poiché il cedolino potrebbe risultare inferiore ecco perché può arrivare a 5 anni. Nonostante ciò, una volta ottenuto, il bonus sarà a disposizione del lavoratore per un periodo di un lustro come previsto dall’incentivo.

Per quanto riguarda i requisiti necessari per accedere al Bonus Maroni, è fondamentale aver raggiunto i 62 anni nel corso del 2024 e poter già andare in pensione utilizzando il sistema della Quota 103. Coloro che soddisfano tali requisiti possono presentare domanda per questo aiuto economico presso il patronato competente della propria zona. Questo nuovo bonus si aggiunge alla serie di misure messe in atto dal Governo per alleviare il peso finanziario sulle famiglie italiane e offrire un supporto concreto a coloro che ne hanno bisogno. Resta da vedere come questa iniziativa verrà accolta e se riuscirà effettivamente ad alleviare le difficoltà economiche degli Over60 in Italia.