La scena insolita di un uomo steso al sole all’interno di un carro funebre aperto, di fronte alle sponde del lago d’Averno a Pozzuoli, ha suscitato una serie di reazioni ironiche sui social media. A dare la notizia ed a pubblicare la foto è il quotidiano Roma oggi in edicola. Molti utenti hanno ipotizzato che si trattasse di una scena tratta da un film o addirittura di un fotomontaggio, mentre altri hanno scherzato sull’immagine, giocando con i numeri al “bancolotto”. È importante sottolineare che il carro funebre potrebbe essere utilizzato per rappresentare in qualche modo il funerale della morìa di pesci, soprattutto cefalopodi, che si è verificata in quelle acque. Il lago d’Averno è noto per le problematiche legate all’inquinamento e al surriscaldamento delle acque, che hanno un impatto negativo sulla vita marina.

Ciò che rende goliardica la foto è il fatto che non ci siano altri “colleghi” dell’uomo steso e che la zona circostante sia deserta, dato che l’area attorno al lago è generalmente scarsamente popolata. Questo particolare contribuisce all’atmosfera surreale dell’immagine e alla sua interpretazione ironica da parte degli utenti dei social media.