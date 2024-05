Nella tranquilla città di Zungoli, in provincia di Avellino, un incidente ha sconvolto la comunità locale e ha portato a riflettere sull’importanza della sicurezza domestica, specialmente per i più giovani. Una ragazzina kazaka di soli 13 anni, ospite di un centro di accoglienza nella zona, è precipitata dal balcone mentre stendeva il bucato. L’evento ha destato preoccupazione e immediata mobilitazione delle forze dell’ordine e dei soccorritori locali.

La giovane è stata prontamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, dove è stata stabilizzata dalle cure mediche. Successivamente, è stata trasferita al Santobono di Napoli per ulteriori trattamenti. Le prime diagnosi hanno rivelato la presenza di fratture lombari e un trauma facciale, ma fortunatamente, non si corre il rischio di perdere la vita. La prontezza dell’intervento medico e l’efficacia del sistema di soccorso hanno svolto un ruolo fondamentale nel garantire il benessere della giovane.

Tuttavia, la dinamica precisa dell’incidente è ancora avvolta nel mistero e resta da chiarire. Le autorità competenti stanno attivamente investigando per ricostruire gli eventi che hanno portato alla caduta dalla balconata. La situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche, e il coinvolgimento della polizia locale è essenziale per comprendere appieno l’accaduto e prevenire incidenti simili in futuro.