Una serata di festa si è trasformata in un incubo a San Severo, durante la celebrazione della festa patronale in onore della Madonna del Soccorso. Diversi partecipanti, tra cui alcuni bambini, sono rimasti feriti a seguito di un grave incidente avvenuto intorno alle 19:30 di ieri. Una delle giostre del luna park allestito per l’occasione si è improvvisamente staccata dal suo supporto, precipitando per alcuni metri e causando il panico tra i presenti. L’incidente ha provocato il ferimento di almeno una dozzina di persone, alcune delle quali in condizioni gravi. I feriti più seri sono stati tempestivamente trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118, intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco.

Le autorità locali hanno immediatamente avviato un’indagine per determinare le cause dell’incidente. Al momento, la dinamica è ancora in corso di accertamento e non si escludono ipotesi legate a malfunzionamenti tecnici o a problemi strutturali della giostra. Gli inquirenti stanno anche raccogliendo testimonianze tra i presenti per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

La festa patronale, che ogni anno attira numerosi visitatori e devoti, è stata sospesa in segno di rispetto per le vittime dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e garantire che non vi siano ulteriori rischi per i cittadini.

Il sindaco di San Severo, Marco Giuliani, ha espresso profonda solidarietà ai feriti e alle loro famiglie, dichiarando: “Siamo tutti sconvolti per quanto accaduto. La sicurezza dei nostri concittadini e dei visitatori è la nostra priorità assoluta. Faremo tutto il possibile per accertare le responsabilità e garantire che simili tragedie non si ripetano.”