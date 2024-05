Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli nei pressi del Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario a Pompei, in occasione dell’aumento dell’afflusso di pellegrini nel mese mariano. Le operazioni hanno portato alla luce numerose violazioni delle normative fiscali e ambientali, coinvolgendo ambulanti, lavoratori “in nero” e attività abusive.

Violazioni Riscontrate

Area Sosta Abusiva per Camper: Un terreno di 1.500 metri quadrati, situato a pochi chilometri dagli Scavi Archeologici, era infatti adibito abusivamente ad area sosta per camper di turisti, prevalentemente stranieri. L’area non rispettava le normative ambientali relative allo scarico delle acque reflue e le leggi di pubblica sicurezza. La titolare del parcheggio abusivo è quindi denunciata per vendita senza autorizzazione di alimenti e bevande, inclusi liquori privi del contrassegno statale.

Controlli su Persone e Veicoli: I “baschi verdi” del Gruppo Torre Annunziata hanno controllato 210 persone e 118 veicoli nei pressi del centro cittadino di Pompei. Le operazioni hanno portato a numerose sanzioni per violazioni del Codice della Strada, oltre al sequestro di tre auto prive di assicurazione e revisione periodica.

Denunce e Segnalazioni:

Un autista è denunciato per trasporto di turisti senza licenza.

Inoltre una persona è stata segnalata alla Prefettura di Napoli per violazione delle disposizioni del Testo Unico stupefacenti.

Bilancio delle Operazioni

Le attività di controllo intensificate dalla Guardia di Finanza hanno rivelato un quadro di diffusa illegalità e mancato rispetto delle normative, con sanzioni e denunce che sottolineano l’importanza della vigilanza in periodi di alta affluenza turistica e religiosa. Le azioni intraprese mirano a garantire il rispetto delle leggi e a proteggere sia l’ambiente che la sicurezza pubblica, con un impatto significativo su chi opera al di fuori della legalità. coinvolte.