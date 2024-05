Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Campania ha emesso una sospensione del provvedimento di decadenza da dipendente comunale adottato dal Comune di Pomigliano d’Arco (Napoli) nei confronti dell’ex comandante della polizia municipale, Luigi Maiello. Questo provvedimento è stato preso in seguito al ricorso presentato da Maiello stesso.

Contesto del Provvedimento

Lo scorso aprile, il Comune di Pomigliano d’Arco aveva deciso la decadenza di Maiello da dipendente comunale a causa di “gravi irregolarità nella presentazione dei requisiti”. Tuttavia, il Tar Campania ha sospeso questa decisione, consentendo a Maiello di tornare a ricoprire il ruolo di dirigente del settore Anagrafe, in attesa della discussione e del giudizio sul provvedimento impugnato. La data fissata per tale discussione è prevista per il prossimo mese di gennaio.

Motivazione della Sospensione

Il Tar ha motivato la sospensione del provvedimento di decadenza considerando l’importanza del rapporto di lavoro per Maiello, che rappresenta la sua unica fonte di reddito e sostegno per sé e la sua famiglia. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che il provvedimento impugnato non riguarda condotte riconducibili a falso documentale o dichiarativo, ma la validità di atti e contratti già in possesso dell’Amministrazione da lungo tempo. Pertanto, il Tar ha ritenuto prioritari gli interessi del lavoratore e della sua famiglia rispetto agli interessi dell’Amministrazione comunale.