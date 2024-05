Le azioni mirate alla tutela ambientale sono fondamentali per preservare il nostro ecosistema e garantire un ambiente sano e sicuro per tutti. Recentemente, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Roccarainola hanno condotto un’operazione presso un’autofficina in località Flocco del Comune di Poggiomarino, nell’ambito di una campagna volta alla protezione del bacino idrografico del fiume Sarno e al contrasto degli smaltimenti illeciti provenienti da attività artigiane. Durante l’ispezione dell’area, i militari hanno scoperto che una vasta quantità di rifiuti, tra cui parti meccaniche, sportelli, plastiche e oli esausti, era stoccata a terra su una superficie esterna di 100 mq, in totale violazione delle normative ambientali. Secondo il Codice dell’Ambiente, questi materiali sono classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi, rendendo ancora più urgente l’intervento delle autorità competenti.

Inoltre, durante l’ispezione, è emerso che l’officina disponeva di un locale destinato alla verniciatura delle automobili, senza le necessarie autorizzazioni per le emissioni in atmosfera. Questa situazione rappresentava un ulteriore rischio per l’ambiente circostante e per la salute pubblica.

L’azione dei Carabinieri Forestali si è conclusa con il sequestro dell’intera area in cui erano stoccati i rifiuti e con la denuncia in stato di libertà del titolare dell’autofficina, un uomo di 60 anni di Boscoreale. I reati ipotizzati includono la gestione illecita di rifiuti e le emissioni in atmosfera senza autorizzazione, violazioni gravi che mettono a repentaglio l’ecosistema locale.