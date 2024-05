Luca De Marinis, 37 anni, è deceduto in un incidente in motocicletta in California, dove viveva e lavorava. Conosciuto come il Picchio era di Napoli, quartiere Camaldoli ed era un pizzaiolo a livello internazionale, era stato campione del mondo nel 2019.

Ora gli amici di sempre hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per riportare la salma in Italia: “La nostra raccolta fondi è organizzata con l’obiettivo di riportare Luca a Napoli, la sua casa. Le spese da affrontare sono numerose: dal trasporto dall’America in Italia, alle pratiche amministrative necessarie, fino all’organizzazione del funerale. A queste si aggiungono tutti i costi imprevisti che una famiglia deve affrontare in circostanze così tragiche e complesse”.

La notizia della morte di Luca ha sconvolto tutta la città e la solidarietà non si è fatta attendere, in soli due giorni sono stati donati oltre 18 mila euro, ma le donazioni crescono di ora in ora.

“La famiglia di Luca non ha chiesto nulla – tengono a precisare gli organizzatori della campagna – questa iniziativa è nata spontaneamente da alcuni amici che vogliono far sentire alla famiglia quanto amore il Picchio ha lasciato dietro di sé. Ogni donazione sarà un gesto di affetto e solidarietà, un modo per onorare la memoria del Picchio e mostrare alla sua famiglia che non sono soli”.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link

https://www.gofundme.com/f/un-pensiero-per-il-nostro-picchio