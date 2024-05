Napoli scossa da un tragico episodio di violenza che ha lasciato la comunità sgomenta e preoccupata. La scena si è svolta in un tranquillo bar di via Santa Maria di Costantinopoli, dove un cittadino tedesco senza fissa dimora ha sferrato un brutale attacco, lasciando un anziano di 91 anni in condizioni critiche. Il giovane, un 25enne senza precedenti penali, ha aggredito il padre del proprietario del bar, causandogli una grave lesione alla testa che ha portato a un’emorragia cerebrale. L’anziano è trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli in codice rosso, dove attualmente lotta per la vita.

L’intervento rapido e coraggioso dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli ha permesso di bloccare l’aggressore sul posto. Tuttavia, il giovane ha opposto resistenza all’arresto, cercando prima di fuggire e poi cercando di aggredire i militari con calci e pugni. Nonostante la sua violenza, è stato prontamente sopraffatto e arrestato.

Al momento, l’aggressore è in custodia e affronta gravi accuse di resistenza e lesioni gravissime. Nel frattempo, le indagini sono in corso per determinare il movente dietro questo violento attacco e per assicurare che giustizia sia fatta per la vittima e la sua famiglia.

Questo terribile incidente ha scosso la comunità locale e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulle risorse disponibili per prevenire atti di violenza così scioccanti. Si spera che la vittima possa riprendersi completamente e che questo episodio tragico possa portare a una riflessione più ampia sulla necessità di affrontare le cause profonde della violenza e garantire la sicurezza di tutti i membri della comunità.