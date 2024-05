Un 60enne dei Paesi Vesuviani arrestato dai carabinieri della Stazione di Paternopoli, in Irpinia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi nei confronti della sua ex compagna. L’uomo, già ai domiciliari per i medesimi reati, è rintracciato e posto nuovamente in custodia. L’arresto è avvenuto dopo che le autorità competenti hanno emesso un mandato di cattura nei confronti dell’uomo, che ora dovrà espiare una pena di oltre due anni di reclusione presso la casa circondariale di Avellino. La gravità delle accuse, che includono maltrattamenti e lesioni gravi, sottolinea la serietà della situazione e l’importanza delle misure prese dalle forze dell’ordine per proteggere le vittime di violenza domestica.

Questo episodio mette in luce ancora una volta l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nel contrastare la violenza domestica e nell’assicurare che coloro che commettono tali crimini siano portati di fronte alla giustizia. La protezione delle vittime rimane una priorità assoluta, e azioni come queste dimostrano l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza e il benessere delle persone vulnerabili.