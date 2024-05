Pest Service, brand del gruppo Building & Service Srl con sede a Poggiomarino, si distingue nel settore del Pest Control per la sua competenza e professionalità nel fornire servizi di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione, allontanamento volatili e utilizzo di CO2 per il trattamento delle cimici da letto. Con l’obiettivo di proteggere e salvaguardare aziende e abitazioni, Pest Service applica i migliori protocolli e strategie di controllo dei parassiti, garantendo interventi tempestivi ed efficaci. Per ottenere info basta CLICCARE QUI.

Tecnologie all’avanguardia e operatori altamente qualificati

L’azienda investe costantemente in tecnologie di ultima generazione e fornisce una formazione continua ai propri operatori per assicurare prestazioni di alto livello. Grazie a un approccio innovativo e orientato alla ricerca, Pest Service è in grado di individuare rapidamente gli agenti infestanti e di debellarli nel minor tempo possibile, prevenendo il ripresentarsi del problema nel tempo.

Allontanamento volatili: una specialità di Pest Service

Pest Service si è affermata come azienda leader nell’allontanamento volatili, includendo piccioni, gabbiani e altri volatili infestanti. Sfruttando le metodologie più avanzate presenti sul mercato nazionale e internazionale, l’azienda offre soluzioni efficaci per proteggere gli ambienti da questi indesiderati ospiti.

Biologia del piccione e rischi per la salute

Il piccione, classificato come animale domestico, rappresenta uno dei principali problemi nell’ambito dell’infestazione da volatili. Con una maturità sessuale che si raggiunge tra i 6 e gli 8 mesi e un’aspettativa di vita di circa due anni e mezzo, i piccioni si riproducono durante tutto l’anno, eccetto che nei mesi di ottobre e novembre. La loro elevata prolificità e la mancanza di predatori naturali hanno contribuito alla loro significativa crescita demografica.

Metodi di allontanamento volatili

Barriera per pannelli fotovoltaici: Dissuasore meccanico che permette di proteggere la parte sottostante i pannelli fotovoltaici dalla nidificazione e dallo stazionamento dei volatili.

Reti Anti Intrusione: Sistema meccanico che impedisce l’accesso dei volatili all’interno delle zone protette. Possono essere utilizzate in svariate situazioni.

Fili elettrificati: I sistemi elettrificati sono dissuasori per contatto di tipo elettrico, con scariche a basso amperaggio, erogate da una centralina che trasmesse lungo conduttori metallici posizionati nelle zone che si vogliono liberare dai volatili.

Dissuasore campo magnetico: è un dissuasore magnetico progettato per allontanare i volatili sfruttando la loro sensibilità al campo magnetico.

Dissuasori ed Aghi: dispositivi che impediscono ai volatili di posarsi su determinate superfici.

Dissuasore Acustico: emette suoni ad alta frequenza per allontanare i volatili.

Falconeria: utilizzo di falchi addestrati per cacciare e allontanare i piccioni.

Dissuasore Laser, Visivo e Olfattivo: tecniche che sfruttano luce laser, segnali visivi e odori sgraditi per allontanare i volatili.