La questione delle pensioni troppo basse è una realtà che coinvolge un gran numero di pensionati in Italia, e il fenomeno non è da sottovalutare. Secondo le stime dell’INPS, nel 2023, oltre 7,4 milioni di pensioni si attestavano al di sotto del trattamento minimo, che a quel tempo ammontava a 525,38 euro mensili. Nel 2024, grazie all’incremento straordinario del 2,7%, questo importo è stato alzato a 614,77 euro al mese, un passo avanti significativo ma che non risolve completamente il problema.

La Questione delle Pensioni Basse

La pensione minima, sebbene aumentata, può ancora non essere sufficiente a garantire un’esistenza dignitosa, specialmente considerando i crescenti costi della vita, le pensioni risultano troppo basse. Fortunatamente, esistono delle opzioni e dei diritti a disposizione dei pensionati per cercare di migliorare la loro situazione economica.

Diritti Inespressi: Cosa Sono e Come Possono Aiutare

I diritti inespressi rappresentano un’opportunità spesso trascurata ma di fondamentale importanza. Si tratta di prestazioni e benefici spettanti di diritto, ma non erogati automaticamente dall’INPS, che devono essere richiesti esplicitamente dai pensionati.

Strategie per Aumentare l’Importo della Pensione

Una delle principali azioni da intraprendere è presentare domanda all’INPS per ottenere l’integrazione o la maggiorazione della pensione. Ci sono diverse possibilità disponibili, tra cui:

Integrazione al Minimo: Una somma aggiuntiva per coloro che percepiscono un importo inferiore al minimo previsto dalla legge. Questo può portare l’importo fino a 598,61 euro al mese.

Supplemento e Ricostruzione Pensione: Per conteggiare i contributi versati successivamente alla data di erogazione o per valorizzare la contribuzione versata prima della decorrenza.

Maggiorazioni Sociali: Somme aggiuntive applicate al trattamento economico pensionistico per coloro che hanno già compiuto 60 anni di età e hanno redditi bassi.

Altri Benefici: Come l’assegno di invalidità civile, l’indennità di accompagnamento e l’assegno sociale, che possono fornire ulteriori sostegni finanziari.

La gestione può essere un compito difficile, ma è importante sapere che ci sono opzioni disponibili per migliorare la propria situazione economica. Con una corretta informazione e l’azione tempestiva, i pensionati possono accedere ai diritti inespressi e ottenere le prestazioni e i benefici a cui hanno diritto, garantendo una maggiore sicurezza finanziaria e una migliore qualità di vita nella terza età.