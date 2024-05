L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha reso disponibile il cedolino delle pensioni per il mese di giugno 2024. Il documento è accessibile tramite il servizio online dell’INPS e permette ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese e le eventuali variazioni.

Date di Pagamento

Le pensioni saranno in pagamento il primo giorno bancabile del mese, con un’eccezione per gennaio. Per il mese di giugno 2024, i pagamenti avverranno con le seguenti modalità:

1° giugno: Pagamento presso Poste Italiane.

3 giugno: Pagamento presso gli istituti bancari.

Conguaglio di Fine 2023

A fine 2023, l’INPS ha effettuato un ricalcolo delle ritenute erariali (IRPEF e addizionali regionali e comunali) applicate durante l’anno. Questo conguaglio ha permesso di bilanciare eventuali differenze tra quanto trattenuto mensilmente e quanto effettivamente dovuto. Se le ritenute applicate durante il 2023 sono risultate inferiori al dovuto, l’INPS ha recuperato le differenze nei mesi di gennaio e febbraio 2024. In caso di importi non sufficienti per il recupero totale, le trattenute continuano sui ratei mensili successivi fino all’estinzione del debito.

Per i pensionati con un importo annuo complessivo delle pensioni fino a 18.000 euro, e un conguaglio a debito superiore a 100 euro, la rateizzazione Inps di giugno viene estesa fino a novembre 2024, come previsto dall’articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010.

Addizionali Regionali e Comunali

Anche sul rateo di giugno 2024 verranno trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023, oltre all’IRPEF mensile. Queste trattenute vengono effettuate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Certificazione Unica 2024

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2024. È importante notare che alcune prestazioni, come quelle di invalidità civile, le pensioni o assegni sociali, e le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (come la detassazione per residenza estera o per vittime del terrorismo), non subiscono trattenute fiscali.

La disponibilità del cedolino della pensione per giugno 2024 permette ai pensionati di verificare gli importi erogati e le eventuali trattenute. L’INPS continua a fornire un servizio trasparente e accessibile, facilitando la gestione delle pensioni per milioni di italiani. Per ulteriori dettagli, i pensionati possono consultare il sito dell’INPS o rivolgersi ai servizi di assistenza.