Con l’arrivo del mese di giugno, l’INPS ha pubblicato il riepilogo delle novità relative al cedolino delle pensioni per questo mese dove ci saranno alcuni cambiamenti. Vediamo nel dettaglio quando saranno erogate le pensioni di giugno 2024 e quali sono le principali novità che i pensionati devono aspettarsi.

Calendario Pagamenti Pensioni Giugno 2024

Le pensioni di giugno saranno erogate nel primo giorno bancabile del mese. Le date di pagamento saranno le seguenti:

Sabato 1° giugno: Per i pensionati che ricevono il pagamento presso Poste Italiane.

Lunedì 3 giugno: Per i pensionati che ricevono l’accredito presso gli istituti bancari.

L’accredito della pensione in conto corrente bancario slitta al 3 giugno poiché il 1° giugno, pur essendo un giorno lavorativo per le Poste, non è un giorno bancabile per le banche, e il 2 giugno è un giorno festivo (Festa della Repubblica).

Come chiarito dalla Circolare del 2 gennaio 2024 dell’INPS, i pagamenti vengono effettuati, in via ordinaria, il primo giorno bancabile del mese, se le giornate precedenti sono festive o non bancabili.

Ritiro della Pensione in Contanti

Per coloro che preferiscono ritirare la pensione in contanti, è possibile recarsi allo sportello di Poste Italiane seguendo l’ordine alfabetico stabilito del mese di giugno che non subirà cambiamenti rispetto al solito. Le modalità di ritiro saranno comunicate dalle Poste e variano di ufficio in ufficio.

Novità del Cedolino di Giugno 2024

Uno degli aspetti più importanti del cedolino di giugno riguarda il ricalcolo delle ritenute erariali effettuato alla fine dell’anno scorso. Molti pensionati riceveranno il conguaglio delle imposte proprio a giugno 2024. Ecco come funziona:

Conguaglio Positivo: Se le ritenute fiscali applicate durante l’anno sono state superiori a quelle effettivamente dovute, il pensionato riceverà un rimborso per le imposte pagate in eccesso.

Conguaglio Negativo: Se invece le ritenute fiscali sono state inferiori rispetto a quelle effettivamente dovute, il pensionato dovrà subire un recupero in busta paga per le imposte non pagate.

Verifica del Conguaglio Fiscale

Per verificare il dettaglio del conguaglio fiscale di fine anno e delle somme dovute, i pensionati devono fare riferimento alla Certificazione Unica 2024, che tiene conto della fiscalità del 2023. Questo documento è essenziale per comprendere le variazioni delle ritenute e dei rimborsi.

Controllo del Cedolino della Pensione

Il cedolino della pensione può essere consultato sul sito dell’INPS nella sezione “Pensione e Previdenza”, sotto la voce “Cedolino della pensione”. L’accesso al servizio richiede l’utilizzo di credenziali SPID, CIE o CNS.