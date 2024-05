Una vera delusione per molti visitatori, che ieri mattina si sono recati alla nuova libreria Mondadori in Galleria Umberto I a Napoli. Dopo l’entusiasmo e la folla accorsa per l’inaugurazione, la libreria è stata chiusa temporaneamente a causa di problemi amministrativi.

Il Contesto

La libreria Mondadori, attesa da oltre un anno, ha aperto con grande successo solo per essere chiusa poche ore dopo dalla Polizia Locale. Durante l’inaugurazione, i vigili urbani hanno notato irregolarità che hanno portato alla decisione di smantellare subito il salottino allestito sui marmi storici della Galleria.

La Chiusura

Gli agenti dell’Unità Operativa di Chiaia hanno effettuato un controllo ieri mattina, riscontrando la mancanza di alcuni documenti necessari per l’ottenimento della licenza. Questo ha portato alla disposizione della chiusura temporanea della libreria. Un cartello affisso sulla porta d’ingresso avvisa i clienti che la chiusura è dovuta a “motivi tecnici”. I responsabili stanno già lavorando per risolvere la questione burocratica, e la riapertura è prevista a breve.

Le Reazioni

L’apertura della Mondadori è vista come un evento di grande importanza per Napoli, con la speranza che contribuisca alla riqualificazione della storica Galleria Umberto I, da tempo segnata dal degrado. Mario Basso, un commesso, ha espresso il desiderio che la libreria possa davvero aiutare a invertire la tendenza all’abbandono che ha colpito la zona: “Davvero la Galleria Umberto è diventata un inno al degrado e all’abbandono nonostante i tanti proclami. Senza voler infierire ma così facendo appare davvero difficile incentivare le aziende a investire in questa città.”

Un Polo Culturale

La Mondadori di Napoli, con una superficie di mille metri quadrati e un’offerta di 148.000 volumi, è una delle più grandi librerie d’Italia. Oltre ai libri, la libreria ospiterà eventi culturali, incontri e uno spazio di co-working. L’assortimento include classici, bestseller, narrativa, saggistica e libri per bambini, oltre a una nuova sezione dedicata a manga e fumetti. Anche gli appassionati di musica e cinema troveranno una selezione di CD, vinili e DVD.

L’Inaugurazione e le Prospettive

L’inaugurazione ha visto una grande partecipazione di napoletani, soprattutto giovani, e la libreria è già considerata un nuovo punto di riferimento culturale per la città. Nonostante il contrattempo, la riapertura della Mondadori è prevista a breve. I responsabili stanno lavorando per risolvere i problemi burocratici e riaprire definitivamente le porte ai clienti.