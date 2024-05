Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Procida. Un giovane di 23 anni, Mustafa Kaya, di nazionalità turca, è precipitato dal terzo piano del palazzo in cui viveva ed è morto a causa delle gravi lesioni riportate. L’incidente si è verificato in via San Rocco 13.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il ragazzo si sarebbe sporto troppo dal balcone, perdendo l’equilibrio. Testimonianze raccolte indicano che il giovane stava cercando di passare del cibo ad alcuni amici che abitano nel palazzo accanto quando ha perso l’equilibrio ed è caduto al suolo.

Le Indagini

I carabinieri della stazione isolana stanno indagando sull’accaduto, ma sembra che si tratti di una tragica fatalità. Non ci sono dubbi sulle cause fortuite del decesso. La salma del giovane è stata trasferita al Policlinico Federico II per l’esame autoptico, che confermerà le cause della morte.

Il Contesto

Il giovane, che da tempo risiedeva sull’isola, lavorava nella cucina di un ristorante. La notizia della sua morte ha scosso profondamente i residenti locali e i suoi colleghi, lasciando un vuoto nella comunità in cui viveva e lavorava.