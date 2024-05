Di qualche settimana fa il report sui dati del primo semestre di attività del Desc impegnato al contrasto delle illegalità afferenti per lo più alla sfera degli immigrati presenti sul territorio di Palma Campania. Nelle ultime ore a questi, sono da aggiungere ancora numeri a seguito di ulteriori controlli. A fare ancor più notizia è la convalida del sequestro preventivo eseguito da parte della Municipale di un immobile trasformato come dormitorio di fortuna. A seguito dell’attività di controllo nell’ immobile sito in pieno centro storico della città, oltre alla presenza di numerosi irregolari, carenze igienico sanitarie e sovraffollamento è stato rilevato che l’immobile usato come dormitorio di fortuna risultasse invece come un locale destinato ad attività commerciale: una situazione, quest’ultima, che rientra appieno nella fattispecie dei reati urbanistici.

In tal caso la municipale può, nella persona del Comandante della Polizia locale, operare come organo di polizia giudiziaria di propria iniziativa o sotto delega del PM della procura di Nola. Stando ai fatti la municipale, nel caso specifico, ha agito di iniziativa rivestendo funzioni giudiziarie finalizzate alla repressione di reati perpetrati all’interno del territorio comunale. Un grande risultato che si aggiunge a quelle che sono fin ora le misure comminate come denunce, multe, segnalazioni alla questura: in questo caso ad essere colpito ulteriormente è il proprietario dell’immobile che oltretutto rischia di finire verso pene ancor più severe nel caso si riscontrino nel tempo ulteriori violazioni.

Tale iniziativa di sequestro preventivo dell’immobile, sebbene attuata da parte del comandante della Municipale per evitare che si continui nell’attività illecita indisturbatamente, risulta necessario che sia sottoposta al vaglio di legittimità da parte del GIP che decide (in presenza di ragioni di urgenza e di potenziale prosecuzione di reato) per la convalida o meno. Ebbene dopo pochissimi giorni è arrivata, a firma del Gip, la convalida da parte del tribunale di Nola: un segnale importante che sottolinea ancor più quanto sia indispensabile un attività di controllo che coinvolge indistintamente chi commette reati a danno dello Stato, delle persone e della Città .

Un’ attività che non trova battute d’arresto ma anzi si intensifica con azioni concrete e mirate avvalendosi dalla collaborazione di tutti gli organi Istituzionali. A fornire le informazioni del caso, il Tenente Massimiliano Gabriele Falcone, Comandante della Municipale di Palma Campania che ha eseguito il sequestro preventivo.