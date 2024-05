Una serata di paura ha colpito la tranquilla comunità di Calabritto, nell’Alta Irpinia, a causa di un incendio scoppiato in un’abitazione. Le fiamme hanno rapidamente avvolto un appartamento all’interno di una palazzina, scatenando panico tra i residenti. Le cause esatte dell’incendio sono attualmente oggetto di indagini, sebbene si ipotizzi che l’evento sia stato di natura accidentale. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni e dei carabinieri della Compagnia di Montella ha permesso di contenere e spegnere le fiamme, riducendo al minimo il rischio per la sicurezza dei residenti.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti nell’incidente, ma la paura e l’apprensione tra i residenti sono stati tangibili. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza hanno richiesto diverse ore di lavoro da parte dei soccorritori, che hanno lavorato con determinazione per evitare danni ulteriori e garantire la sicurezza della zona.

Attualmente, le autorità competenti, tra cui i carabinieri e i vigili del fuoco, stanno conducendo accertamenti approfonditi per determinare l’esatta dinamica dell’incendio e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità di Calabritto si è stretta intorno ai propri concittadini, dimostrando solidarietà e sostegno in un momento di difficoltà.