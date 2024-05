La notizia della morte di Pasquale Cutolo ha immediatamente destato allarme a Ottaviano e nelle aree circostanti, dove la famiglia Cutolo ha avuto una forte influenza criminale. La Questura, consapevole del potenziale rischio per l’ordine pubblico, ha disposto che i funerali si svolgano in forma strettamente riservata. È stato vietato inoltre l’affissione di manifesti funebri per evitare qualsiasi manifestazione pubblica che potrebbe riaccendere vecchie tensioni e celebrazioni della figura mafiosa. A darne notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola.

Il Passato Criminale dei Cutolo

Raffaele Cutolo, il fratello più noto di Pasquale, è stato il fondatore e capo indiscusso della Nuova Camorra Organizzata. Conosciuto come “’o professore” per la sua intelligenza e capacità strategica, Raffaele ha dominato la scena criminale campana dagli anni ’70 fino alla sua incarcerazione e morte nel febbraio 2021. Rosetta Cutolo, un’altra figura di spicco della famiglia, è deceduta nell’ottobre dello scorso anno. Con la morte di Pasquale Cutolo, si chiude definitivamente un capitolo oscuro della storia mafiosa italiana.

Misure di Sicurezza Straordinarie

Per prevenire qualsiasi tentativo di celebrazione pubblica o di raduno di affiliati alla vecchia guardia della NCO, le autorità hanno implementato misure di sicurezza straordinarie. La sorveglianza sarà massima nei giorni a venire per garantire che i funerali avvengano senza incidenti e per monitorare eventuali movimenti sospetti.