La foto di don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano, in basso il simbolo di Fratelli d’Italia e il nome del candidato alle Europee Marco Cerreto “con Giorgia”. È il post pubblicato sabato scorso sui social dal deputato di Fdi, in corsa anche per le elezioni per il Parlamento europeo del prossimo giugno che ha suscitato le proteste del Pd. “La lotta alla camorra non può essere né irrisa, né strumentalizzata. La seconda cosa non è meno grave della prima”, dichiara il deputato dem Stefano Graziano.

Il sacerdote è finito al centro di una polemica tra il partito della premier e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che lo ha definito “il Pippo Baudo di Napoli nord”. “De Luca chieda scusa a don Patriciello, vergognose le sue dichiarazioni”, scrive Cerreto sul post elettorale aggiungendo: “Solidarietà a don Patriciello per le gravi ed imbarazzanti parole usate da de Luca durante lo show settimanale sulla sua pagina Facebook”.