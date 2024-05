La Sicilia è nuovamente scossa da una tragica perdita sul lavoro, questa volta a causa della morte di Giovanni Carpinelli, un operaio di 33 anni proveniente da Benevento. Carpinelli è deceduto a Salemi, in provincia di Trapani, dopo essere caduto da una pala eolica, compiendo un salto nel vuoto di quasi 50 metri. La sua tragica morte ha reso complicato il recupero del suo corpo da parte dei vigili del fuoco. Questa ennesima tragedia sul lavoro in Sicilia ha scatenato un’ondata di sdegno e reazioni da parte dei sindacati, che hanno sollevato il problema della mancanza di adeguate misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Come nel caso della recente tragedia di Casteldaccia, anche in questo caso si tratta di un operaio impiegato da una ditta che stava svolgendo lavori in subappalto.

Le ferite ancora fresche causate dalla perdita di cinque operai durante i lavori di manutenzione e spurgo delle fognature a Casteldaccia non hanno fatto che aumentare la rabbia e la frustrazione nei confronti di un sistema che sembra non garantire la sicurezza dei lavoratori.