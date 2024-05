Arcigay Salerno ha reso nota un’aggressione omofoba avvenuta a Baronissi, che ha visto coinvolto un uomo di 32 anni di origini honduregne, residente nella zona. Secondo quanto riportato in una nota dell’associazione, l’uomo è finito oggetto di un attacco fisico e verbale a sfondo omofobico nella zona di via dei Mercanti, perpetrato da un ex datore di lavoro, proprietario di un locale nella zona. L’aggressione, avvenuta nella serata precedente, ha visto la vittima essere insultata, colpita con schiaffi e pugni e strattonata dall’aggressore. La vittima, che era da sola al momento dell’attacco, ha immediatamente denunciato l’episodio ai carabinieri.

Il 32enne ha testimoniato di essere afferrato per i capelli e fatto cadere dalla sua bicicletta dall’aggressore, il quale ha poi proseguito con ulteriori atti di violenza fisica e verbale. La vittima ha espresso il desiderio di trovare giustizia e di recuperare la propria serenità, nonché di fare in modo che episodi simili non accadano ad altri.

Il commissario di Arcigay Salerno, Francesco Napoli, ha dichiarato di aver parlato con il 32enne e di aver riscontrato il suo stato di profonda agitazione e paura. Ha inoltre commentato che episodi come questi sono sintomo di un clima di violenza e discriminazione sempre più diffuso nel paese.